Kobiety w IT 2022. Szanse oraz możliwości rozpoczęcia i rozwoju kariery

Szacuje się, że kobiety w polskim IT stanowią niespełna 30 proc. wszystkich pracowników w branży. Według raportu "Kobiety w IT 2022" przeprowadzonego przez No Fluff Jobs, najczęściej powtarzanym argumentem za decyzją o poszukiwaniu pracy w tym sektorze były zarobki. (71 proc.). Tyle samo kobiet wskazuje, że zależy im na rozwoju osobistym w określonej dziedzinie (71 proc.).

Fluff Jobs podaje także, że praca w branży IT to nie tylko kodowanie. 46 proc. kobiet przyznało, iż na piastującym przez nie stanowisku nie jest wymagana znajomość programowania. Co więcej, jedynie 27,5 proc. kobiet ukończyło studia techniczne. Ponad połowa uczestniczek badaniu podjęła decyzję o zmianie branży i porzucenie dotychczasowych stanowisk, które z IT miały niewiele wspólnego.

Bardzo cieszy fakt, że przybywa kobiet zarówno w branży IT, jak i samym gamedevie. W Evolution już 58 proc. wszystkich pracowników stanowią kobiety, a 45 proc. kobiet piastuje stanowiska zarządcze. Co więcej, w zespołach pracujących w naszym studio proporcja liderów obu płci wynosi 50/50. Wierzymy, że siła tkwi w różnorodności i dzięki temu intensywnie się rozwijamy i z powodzeniem działamy na arenie międzynarodowej, tworząc nowoczesne rozwiązania dla branży gier online

- mówi Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution.

W latach 2014-2019, kobiet pracujących w gamedevie miało być ok. 21-24 proc. Rok temu było to już 30 proc. Bromiński podejrzewa, że może mieć to związek z pandemią i dodatkową motywacją do zmiany dotychczasowej branży. Podkreśla, że praca z nowymi technologiami ma dawać ogromną satysfakcję i szansę rozwoju. Tym bardziej, że branża gier komputerowych/wideo stale rośnie, na co wskazują statystki. Już teraz mowa jest o wartości przekraczającej 300 miliardów dolarów. Rośnie również grupa graczy - w przyszłym roku ma być ich ponad 3 miliardy.

Źródło: informacje prasowe