Klucz do bezpiecznego korzystania z internetu

Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej zaawansowani i kreatywni, a zagrożenia czyhają na każdym kroku. Od phishingu przez ransomware po ataki DDoS – liczba potencjalnych zagrożeń rośnie z dnia na dzień.

Statystyki są nieubłagane – liczba ataków cybernetycznych rośnie z każdym rokiem, a ich ofiarami mogą stać się nie tylko duże korporacje czy małe firmy, ale również indywidualni użytkownicy internetu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i podejmowali odpowiednie środki ostrożności. Pamiętajmy, że w cyberprzestrzeni, podobnie jak w realnym świecie, ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo są kluczowe. Bez odpowiedniej ochrony, nasze dane, finanse i prywatność mogą być narażone na poważne niebezpieczeństwo.

Korzystanie z internetu a bezpieczeństwo

Wraz z rosnącą liczbą użytkowników Internetu, wzrasta również ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępstwa. Polacy są tego świadomi, jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie PZU * – aż 68% z nich uważa, że powszechne korzystanie z sieci zwiększa to ryzyko. Niemal wszyscy korzystają z Internetu codziennie, a co drugi Polak jest online praktycznie cały czas. Cyberprzestępcy stosują różnorodne metody, aby oszukać użytkowników. Do najczęściej spotykanych zagrożeń należą fałszywe zbiórki pieniędzy, telefony od osób podszywających się pod inne osoby oraz niebezpieczne SMS-y z linkami do fałszywych stron.

Mimo że 95% Polaków zna przynajmniej jedno z tych zagrożeń, wielu z nich brakuje praktycznej wiedzy, jak się przed nimi chronić. Z raportu wynika, że 74% Polaków uważa, że zagrożenia cybernetyczne dynamicznie się zmieniają i stale pojawiają się nowe. Co druga osoba czuje, że nie ma skutecznych sposobów na ochronę przed cyberprzestępstwami. W odpowiedzi na te obawy, PZU rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną „A kto tu się podszywa?”, której celem jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących ochrony przed cyberatakami.

Polacy są świadomi zagrożeń czyhających w internecie

Raport z badania świadomości i potrzeb edukacyjnych Polaków w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzonego przez agencję KANTAR, pokazuje, że Polacy są świadomi istnienia cyberzagrożeń, ale brakuje im konkretnych wskazówek, jak się przed nimi chronić. Tylko 4% Polaków czuje się całkowicie bezpiecznie w Internecie, a większość obawia się zarówno zagrożeń online, jak i offline. Polacy zdają sobie sprawę, że im bardziej są aktywni w sieci, tym większe ryzyko, że padną ofiarą cyberprzestępstwa. Ponadto 97% badanych korzysta z Internetu co najmniej kilka razy dziennie, a połowa z nich jest online praktycznie cały czas. Mimo to 74% respondentów uważa, że zagrożenia dynamicznie się zmieniają i trudno jest być na bieżąco ze wszystkimi nowymi formami cyberprzestępstw.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w internecie i nie tylko?

A jak się przed tym wszystkim bronić? Ataki zwane phishingiem mają na celu wyłudzenie informacji, które umożliwią oszustom kradzież pieniędzy. Aby skutecznie się przed nimi bronić, warto znać ich metody działania. Przede wszystkim, cyberprzestępcy często wysyłają fałszywe wiadomości SMS lub e-maile, które wyglądają jakby pochodziły od zaufanych instytucji. Mogą one zawierać linki prowadzące do stron wyłudzających dane lub załączniki, które po uruchomieniu zainfekują urządzenie. Ważne jest, aby zawsze dokładnie sprawdzać nadawcę wiadomości i nie klikać w podejrzane linki ani nie otwierać załączników.

Oszuści mogą również dzwonić z numerów, które wyglądają jak numery infolinii banków. W takich przypadkach najlepiej jest zakończyć rozmowę i samodzielnie zadzwonić na oficjalny numer banku, aby zweryfikować, czy faktycznie ktoś próbował się skontaktować. Pamiętaj, że pracownicy banków nigdy nie proszą o podanie kodów autoryzacyjnych, haseł czy numerów kart płatniczych. Kolejną metodą stosowaną przez cyberprzestępców jest podszywanie się pod firmy kurierskie. Mogą oni wysyłać wiadomości o rzekomych problemach z dostawą przesyłki, próbując wywrzeć presję na odbiorcy, aby kliknął w link lub podał swoje dane. W takich sytuacjach najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską, korzystając z numeru telefonu znalezionego na ich oficjalnej stronie internetowej.

Warto również pamiętać, że cyberprzestępcy mogą znać Twoje hasła, bank, z którego korzystasz, a nawet pełen numer karty płatniczej. Te informacje mogą pochodzić z historycznych baz danych, które wyciekły w wyniku ataków na sklepy internetowe. Dlatego zawsze należy być czujnym i regularnie zmieniać hasła do swoich kont. Aby skutecznie chronić się przed zagrożeniami online, należy zawsze dokładnie weryfikować nadawcę wiadomości, unikać klikania w podejrzane linki i załączniki, a w razie wątpliwości kontaktować się bezpośrednio z instytucją, która rzekomo próbowała się z nami skontaktować. Dzięki tym prostym krokom można znacząco zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą cyberprzestępców.

Więcej praktycznych porad, jak uchronić się przed cyberzagrożeniami znajduje się na specjalnej stronie uruchomionej przez PZU: www.niedajsiepodszyc.pl

Edukacja to klucz do bezpieczeństwa w sieci

PZU podkreśla, że w ramach kampanii wykorzystano nowoczesne technologie, takie jak narzędzia AI, do tworzenia materiałów graficznych i wideo. Choć AI może być potężnym narzędziem w walce z cyberprzestępczością, niesie ze sobą również nowe zagrożenia. Cyberoszuści mogą wykorzystywać AI do tworzenia bardziej zaawansowanych i trudniejszych do wykrycia ataków. Dlatego edukacja i świadomość użytkowników są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa w sieci. PZU, we współpracy z Policją i portalem Niebezpiecznik.pl, dąży do zwiększenia świadomości na temat cyberzagrożeń i dostarczenia praktycznych narzędzi do ochrony przed nimi.

