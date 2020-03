Twarzą tej promocji, oczywiście oprócz sympatycznego miśka został amerykański raper Lil Wayne.

Znany amerykański raper w trakcie swojej kariery nagrał aż trzynaście studyjnych albumów, a ostatni z nich pt. „Funeral” ukazał się w styczniu 2020 roku. Artysta jest pięciokrotnym zdobywcą statuetki Grammy, czterokrotnym laureatem Billboard Music Awards oraz wielu innych nagród. Lil Wayne sprzedał łącznie ponad 100 milionów płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Ma na swoim koncie współpracę z takimi gwiazdami jak Eminem, Jay-Z, Kanye West czy Drake. A teraz także z Plushem, który w najnowszym spocie okazuje się być bratem amerykańskiej gwiazdy.

Klienci Plush na abonament i na kartę będą mogli wysłuchać jego najnowszego albumu w serwisie Tidal oraz wiele innych pozycji, bo mają na to aż 90 dni. Dodatkowo Plush w ramach akcji #zostanwdomu aktywuje klientom bezpłatny transfer do serwisu Tidal, bez pomniejszania pakietu dostępnego w wybranym planie. Bonus ten dostępny będzie od 20 marca, na początek na 30 dni, co może być przedłużone w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Po bezpłatnym 90-dniowym okresie, będzie można nadal korzystać z serwisu Tidal za miesięczną opłatą w wysokości 19,99 zł.

Źródło: Plush