To druga kwestia, która przyciąga uwagę widza, historia na początku wcale nie zapowiada się na kolejną „świąteczną” bajkę. Nasz bohater trafia na placówkę do odosobnionej osady na kole podbiegunowym, gdzie jest nie tylko zimno, ale też bardzo ponuro. Sytuacji nie poprawia też fakt, że cała wioska podzielona jest na dwa obozy Kargulów i Pawlaków (Krumów i Ellingboe’czyków), które od zawsze ze sobą walczą. W takich warunkach nie jest łatwo prowadzić poczty, bo tutaj listami nikt nie jest zainteresowany. Fabuły nie chcę wam jednak w całości zdradzać, bo największą frajdą jest jej odkrywanie podczas oglądania.

Klaus technicznie stoi na wysokim poziomie