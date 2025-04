Klasyka spotyka nowoczesność. Solarne ładowanie bez zbędnych dodatków

Niektórzy twierdzą, że klasyka i nowoczesność to dwa odrębne światy. Tymczasem Tissot PRC 100 Solar udowadnia, że można je połączyć w harmonijną całość. Zachowując ponadczasowy design i szwajcarską precyzję, wprowadza innowacje w sposób przemyślany i integralny. Nowoczesna technologia nie stanowi tutaj dodatku, lecz dopełnienie – wzmacnia codzienną funkcjonalność zegarka, jednocześnie nie zaburzając jego klasycznego charakteru. To propozycja dla tych, którzy oczekują czegoś więcej – zegarka, który łączy styl i niezawodność z zaawansowaną technologią.

Osiągnięcie tego złotego środka nie jest proste, szczególnie w przypadku takich urządzeń jak zegarki, gdzie nadrzędnymi cechami jest precyzja, prezencja i jakość wykonania. Jednak szwajcarskiej marce Tissot udało się tego dokonać perfekcyjnie.

Tissot PRC 100 Solar — klasyczny sznyt i zaawansowana technologia

Już na pierwszy rzut oka widać, że PRC 100 Solar to hołd dla tradycyjnego zegarmistrzostwa. Elegancka koperta ze stali szlachetnej, czytelna tarcza i klasyczne indeksy tworzą spójną, minimalistyczną całość, która przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Tarcza dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych – od klasycznego srebra, przez głęboki granat, aż po zdecydowaną, nowoczesną czerń. Zegarek można nosić zarówno na eleganckiej stalowej bransolecie, jak i na skórzanym pasku – każdy wariant dopełnia całość stylizacji, niezależnie od okazji.

Elegancja i najwyższa jakość wykonania niezależnie od koloru

Pod klasycznym wyglądem kryje się zaawansowana technologia solarna. PRC 100 Solar został wyposażony w rewolucyjny system Lightmaster Solar, który pozwala zegarkowi czerpać energię zarówno z naturalnego, jak i sztucznego światła. W przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku modeli zasilanych światłem, Tissot zastosował tu unikalne rozwiązanie – mikroskopijne ogniwa fotowoltaiczne o strukturze plastra miodu zostały zintegrowane bezpośrednio ze szkłem szafirowym, co pozwoliło zachować nieskazitelną estetykę tarczy i stanowi wyróżnik technologii Tissot.

Przede wszystkim precyzja i jakość

Ten subtelny zabieg technologiczny nie tylko wpływa na wygląd zegarka, ale też znacząco zwiększa jego funkcjonalność. Wystarczy zaledwie 10 minut światła dziennego, aby zapewnić zegarkowi 24 godziny pracy. Co więcej, w pełni naładowany akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę przez aż 14 miesięcy, nawet bez dostępu do źródła światła. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą martwić się wymianą baterii, ładowarkami czy koniecznością pamiętania o zasilaniu. PRC 100 Solar po prostu działa – zawsze.

Najwyższy poziom szwajcarskiej precyzji

Sercem zegarka jest szwajcarski mechanizm kwarcowy F06.615, słynący z precyzji i energooszczędności. Dzięki niemu zegarek odmierza czas z dokładnością do ±10 sekund na miesiąc, co oznacza, że w najgorszym przypadku przez cały rok jego wskazania mogą różnić się zaledwie o dwie minuty. Co więcej, gdy poziom naładowania akumulatora zaczyna spadać, zegarek informuje o tym użytkownika dzięki wskaźnikowi EOE – wskazówka sekundowa zaczyna poruszać się co cztery sekundy, przypominając o konieczności „naładowania” czasomierza światłem.

Tissot PRC 100 Solar wygląda doskonale na nadgarstku w każdych warunkach

Co ważne, zegarek Tissot PRC 100 Solar został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu – nawet w trudniejszych warunkach. Wodoszczelność na poziomie 10 barów sprawia, że nie straszny mu deszcz, zanurzenie czy intensywny dzień w plenerze. Pokrycie wskazówek i indeksów warstwą Super-LumiNova sprawia, że odczyt godziny jest możliwy nawet po zmroku – zegarek „świeci” długo po zachodzie słońca.

Sprawdzisz godzinę nawet w egipskich ciemnościach

W czasach, gdy wiele urządzeń produkowanych jest z myślą o krótkim cyklu życia, Tissot idzie pod prąd. Model PRC 100 Solar objęty jest trzyletnią gwarancją, czyli o rok dłuższą niż standardowa. To potwierdzenie nie tylko jakości wykonania, ale też zaufania, jakie marka pokłada w swoim produkcie. Niezawodność, precyzja i trwałość – oto wartości, które Tissot od 1853 roku wpisuje w każdy swój model.

Tissot PRC 100 Solar zadowoli zarówno fanów klasyki, jak i nowoczesnych rozwiązań

To zegarek dla tych, którzy nie idą na kompromisy. Dla miłośników klasyki, którzy cenią sobie elegancki design, ale jednocześnie oczekują nowoczesnych rozwiązań. Dla osób, które nie chcą martwić się wymianą baterii, a zamiast tego wolą postawić na zrównoważone, ekologiczne źródła energii. Dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do mierzenia czasu – i dla odkrywców, którzy nie boją się nowych wyzwań.

Zadowoli nawet najbardziej wymagających koneserów zegarmistrzostwa

W czasach, gdy technologia pędzi naprzód, a innowacje pojawiają się z dnia na dzień, coraz trudniej znaleźć urządzenia, które z jednej strony zachowują ponadczasowy styl i elegancję, a z drugiej – oferują nowoczesne funkcje i niezawodność. Szwajcarska marka Tissot doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego stworzyła zegarek, który idealnie balansuje pomiędzy klasyką a nowoczesnością. Tissot PRC 100 Solar to propozycja dla tych, którzy cenią tradycję, ale nie chcą rezygnować z udogodnień oferowanych przez współczesne technologie.

Kolekcja PRC 100 Solar dostępna w butiku marki Tissot w Złotych Tarasach oraz na www.tissotwatches.com

