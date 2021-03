Klasa Vlogerska w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym to nie taki zły pomysł

Zacznijmy od klasy Vlogerskiej. Przyznam, że sam w pierwszej reakcji zacząłem się zastanawiać – po co, na co to komu? Jednak po wczytaniu się w informacje o tej klasie zacząłem dostrzegać w tym więcej zalet niż minusów.

Wielu młodych ludzi samodzielnie próbuje zaistnieć jako vloger na YouTubie lub jako influencer czy fotograf na Instagramie. Jednym się udaje, zostają znanymi postaciami w tych serwisach i zaczynają zarabiać na tym, a inni albo rezygnują po kilku nieudanych próbach, albo idą w złym kierunku, w ślepą uliczkę jaką są patotreści.

Całkiem inny obraz polskiej sceny youtuberów, vlogerów czy influencerów mielibyśmy dzisiaj, gdyby ich bohaterowie mogli wcześniej przygotować się do tej roli pod okiem specjalistów w tej dziedzinie, przede wszystkim znających się na wytrwałym i skutecznym budowaniu własnej marki w mediach społecznościowych.

Spójrzmy tylko na podstawowe możliwości jakie czekają na uczniów nowej klasy Vlogerskiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, w ramach zajęć dodatkowych:

będziesz mieć dostęp do studia telewizyjnego i radiowego

zbudujesz swoją markę w mediach społecznościowych

przeprowadzisz wywiady ze znanymi osobami

nauczysz się tworzyć materiały graficzne na potrzeby rozwoju marki

dowiesz się jak założyć sklep internetowy i promować swoje produkty

wyszlifujesz swoje dotychczas posiadane talenty

poszerzysz wiedzę na temat kanałów społecznościowych i streamingowych

nauczysz się jak przygotować i stworzyć profesjonalny content

zdobywać wartościowych obserwatorów!

Osobiście do dziś nie mogę wyzbyć się tremy przed mikrofonem w radio czy kamerą w telewizji. Gdybym miał taką możliwość oswojenia się z tym jeszcze w szkole średniej, nauczenia się jak radzić sobie z takimi wystąpieniami, dziś mógłbym nadal robić to, co robię i uwielbiam teraz, ale i miałbym mniejszy problem z pobocznymi aktywnościami, właśnie w postaci wystąpień w radio czy telewizji.

Absolwenci tej klasy wcale niekoniecznie muszą zostać tymi vlogerami, ale wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach dodatkowych pozwoli im dalej kształcić się i rozwijać w podobnych umiejętnościach w późniejszych latach edukacji.

Przecież oprócz tych zajęć dodatkowych, realizować będą też w niezbędnym zakresie (przedmioty ścisłe), ale i w rozszerzonym pozostały program nauczania. Przedmioty rozszerzone to język polski i język angielski (plus dwa dodatkowe języki obce w normalnym trybie), do tego zajęcia dodatkowe z zarządzania wizerunkiem, naukę angielskiego specjalistycznego, fotografii i multimediów, edukacji dziennikarskiej czy poszerzania wiedzy z marketingu i e-commerce.

Lepiej to już wygląda? Myślę, że tak, ale to nie wszystko. Jeszcze bardziej sensowny obraz działań tego liceum wyłania się po sprawdzeniu pozostałych klas z innym programem nauczania, przygotowujący młodych ludzi do innych zawodów w przyszłości, już na etapie szkoły średniej.

Klasa Psychologiczna