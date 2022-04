Grammy 2022: najlepsza muzyka instrumentalna pochodzi z... gry wideo

Grammy to tak naprawdę muzyczny odpowiednik nagród Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Tutaj co prawda nikt nikogo nie policzkuje, ale analogii jest tu sporo, łącznie z krytyką dotyczącą wyborów, jakimi kierują się sędziowie. Co jakiś czas jednak także tutaj potrafią oni zaskoczyć, wybierając na zwycięzcę album, piosenkę lub artystę, którego niewiele osób się spodziewało. Do takich zdarzeń należy chociażby nominowanie do nagrody muzyki inspirowanej grą komputerową. Takie przypadki oczywiście już się zdarzały, jednak należały do rzadkości. 64. edycja Grammy była w tym aspekcie wyjątkowa, ponieważ taki utwór nie tylko został nominowany, ale też - zdobył statuetkę.

Piosenka z Kirby Superstar zwycięzcą Grammy 2022

Charlie Rosen i Jake Silverman są założycielami zespołu The 8-Bit Big Band który skupia się na przerabianiu klasycznych soundtracków z gier. Tak się złożyło że jedna z ich produkcji, przerobiona wersja Meta Knight's Revenge z gry Kirby Superstar z 1996 roku została nominowana do statuetki i co ważniejsze - zdobyła ją. Zespół nie cieszy się jakąś światową popularnością, jednak jego produkcje na YouTube przyciągają konkretną grupę fanów. Jestem przekonany, że przyznanie statuetki sprawi, że zostanie on odkryty przez więcej osób lubiących tego typu produkcje.

To też pokazuje, że pomimo, że kategorii w Grammy jest zatrzęsienie (niektóre moim zdaniem kompletnie zbędne bądź dublujące się) to wciąż brakuje tam wielu stylów i rodzajów muzyki, które zasługują na własny dział. Muzyka z gier wideo bądź też inspirowana nią jest na pewno jedną z takich kategorii. The 8-bit Big Band wygrał bowiem w kategorii "Najlepsza aranżacja - a cappella lub intrumentalna", czyli bardzo szerokiej puli do której mogą należeć wykonawcy z wielu gatunków. Jednak to tylko sprawia, że otrzymana nagroda jest jeszcze większym wyróżnienieniem. Może kiedyś doczekamy się tego, żę artyści tacy jak Charlie Rosen i Jake Silverman będą mogli rywalizować z innymi, którzy tworzą podobną im muzykę.

Zwycięzcy Grammy 2022

Album roku: We Are — Jon Batiste

— Jon Batiste Nagranie roku: “Leave the Door Open” — Silk Sonic

“Leave the Door Open” — Silk Sonic Najlepsze popowe wykonanie w zespole lub duecie: “Kiss Me More” – Doja Cat feat. SZA

“Kiss Me More” – Doja Cat feat. SZA Najlepszy popowy album wokalny: Sour — Olivia Rodrigo

Sour — Olivia Rodrigo Najlepszy album R&B: Heaux Tales — Jazmine Sullivan

Jazmine Sullivan Najlepsze wykonanie rapowe: “Family Ties” — Baby Keem feat. Kendrick Lamar

“Family Ties” — Baby Keem feat. Kendrick Lamar Najlepszy nowy artysta : Olivia Rodrigo

: Olivia Rodrigo Najlepszy album country: Starting Over — Chris Stapleton

Chris Stapleton Piosenka roku: “Leave the Door Open” — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II, and Bruno Mars, songwriters (Silk Sonic)

“Leave the Door Open” — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II, and Bruno Mars, songwriters (Silk Sonic) Producent roku: Jack Antonoff

Jack Antonoff Najlepszy tradycyjny album popowy: Tony Bennett & Lady Gaga, Love for Sale

Tony Bennett & Lady Gaga, Love for Sale Najlepsze popowe wykonanie solo: Olivia Rodrigo, “Drivers License”

Olivia Rodrigo, “Drivers License” Najlepszy album komediowy: Louis C.K., Sincerely Louis CK

Louis C.K., Sincerely Louis CK Najlepszy album muzyczny dla dzieci: Falu, A Colorful World

Najlepszy album jazzowy: Esperanza Spalding, Songwrights Apothecary Lab

Esperanza Spalding, Songwrights Apothecary Lab Najlepszy album jazzowy: Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost

Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost Najlepszy utwór rapowy: Kanye West, “Jail”

Kanye West, “Jail” Najlepsze wykonanie melodycznego rapu: Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby, “Hurricane”

Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby, “Hurricane” Najlepszy progresywny album R&B: Lucky Daye, Table for Two

Lucky Daye, Table for Two Najlepszy utwór R&B: Silk Sonic, “Leave the Door Open”

Silk Sonic, “Leave the Door Open” Najlepsze wykonanie klasycznego R&B: H.E.R., “Fight for You”

H.E.R., “Fight for You” Najlepsze wykonanie R&B: (TIE) Silk Sonic, “Leave the Door Open”; Jazmine Sullivan, “Pick Up Your Feelings”

(TIE) Silk Sonic, “Leave the Door Open”; Jazmine Sullivan, “Pick Up Your Feelings” Najlepszy album muzyki alternatywnej: St. Vincent, Daddy’s Home

St. Vincent, Daddy’s Home Najlepszy album rockowy: Foo Fighters, Medicine at Midnight

Foo Fighters, Medicine at Midnight Najlepszy utwór rockowy: Foo Fighters, “Waiting on a War”

Foo Fighters, “Waiting on a War” Najlepsze wykonanie utworu metalowego: Dream Theater, “The Alien”

Dream Theater, “The Alien” Najlepsze wykonanie utworu rockowego: Foo Fighters, “Making a Fire”

Foo Fighters, “Making a Fire” Najlepsza współczesna kompozycja klasyczna: “Shaw: Narrow Sea”

Najlepsze klasyczne kompendium: Women Warriors – The Voices of Change

Women Warriors – The Voices of Change Najlepsze klasyczne wykonanie solowe: Sangeeta Kaur & Hila Plitmann, Mythologies

Sangeeta Kaur & Hila Plitmann, Mythologies Najlepszy klasyczny instrumentalny utwór solowy: Jennifer Koh, “Alone Together”

Jennifer Koh, “Alone Together” Najlepsza muzyka kameralna / występ w małym zespole: Yo-Yo Ma & Emanuel Ax, “Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears”

Yo-Yo Ma & Emanuel Ax, “Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears” Najlepsze wykonanie chóru: “Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand'”

“Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand'” Najlepszy utwór operowy: “Glass: Akhnaten”

“Glass: Akhnaten” Najlepszy utwór orkiestrowy: “Price: Symphonies Nos. 1 & 3”

“Price: Symphonies Nos. 1 & 3” Producent roku, muzyka klasyczna: Judith Sherman

Judith Sherman Najlepiej zmiksowany album muzyki klasycznej: Chanticleer Sings Christmas

Chanticleer Sings Christmas Najlepszy album recytatorski: Don Cheadle, Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis

Don Cheadle, Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis najlepszy album współczesnej muzyki instrumentalnej: Taylor Eigsti, Tree Falls

Taylor Eigsti, Tree Falls Najlepszy album muzyki latynoskiej: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, Salswing!

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, Salswing! Najlepszy album muzyki meksykańskiej: Vicente Fernández, A Mis 80’s

Vicente Fernández, A Mis 80’s Najlepszy album rocku latynowskiego: Juanes, Origen

Juanes, Origen Najlepszy album Música Urbana: Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo Najlepszy popowy album muzyki latynoskiej: Alex Cuba, Mendó

Alex Cuba, Mendó Najlepszy album Roots Gospel: Carrie Underwood, My Savior

Carrie Underwood, My Savior Najlepszy album współczesnej muzyki chrześcijańskiej: Elevation Worship & Maverick City Music, Old Church Basement

Elevation Worship & Maverick City Music, Old Church Basement Najlepszy album Gospel: CeCe Winans, Believe for It

Najlepsze wykonanie współczesnej muzyki chrześcijańskiej: CeCe Winans, “Believe for It”

CeCe Winans, “Believe for It” Najlepsze wykoanie muzyki gospel: CeCe Winans, “Never Lost”

CeCe Winans, “Never Lost” Najlepszy film muzyczny: Summer of Soul

Summer of Soul Najlepsze muzyczne wideo Jon Batiste, “Freedom”

Jon Batiste, “Freedom” Najlepszy album - immersive audio: Alicia, Alicia Keys

Alicia, Alicia Keys Najlepszy remix: “Passenger (Mike Shinoda Remix),” Deftones

“Passenger (Mike Shinoda Remix),” Deftones Najlepiej zmiksowany album - poza muzyką klasyczną: Love for Sale, Tony Bennett & Lady Gaga

Love for Sale, Tony Bennett & Lady Gaga Najlepszy historyczny album: Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967), Joni Mitchell

Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967), Joni Mitchell Najlepsza książeczka w albumie: The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966, Ricky Riccardi

The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966, Ricky Riccardi najlepszy box bądź edycja specjalna: All Things Must Pass, George Harrison

All Things Must Pass, George Harrison NAjlepsze opakowanie: Pakelang , Li Jheng Han & Yu & Wei

Pakelang Li Jheng Han & Yu & Wei Najlepszy album dance/muzyki elektronicznej: Black Coffee, Subconsciously

Black Coffee, Subconsciously Najlepszy utwór dance: Rüfüs Du Sol, “Alive”

Rüfüs Du Sol, “Alive” Najlepszy album reggea: Soja, Beauty in the Silence

Soja, Beauty in the Silence Najlepszy album muzyki lokalnej: Kalani Pe’a, Kau Ka Pe’a

Kalani Pe’a, Kau Ka Pe’a Najlepszy album folkowy: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi, They’re Calling Me Home

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi, They’re Calling Me Home Najlepszy album współczesnego bluesa: Christone “Kingfish” Ingram, 662

Christone “Kingfish” Ingram, 662 Najlepszy album tradycyjnego bluesa: Cedric Burnside, I Be Trying

Cedric Burnside, I Be Trying Najlepszy album bluegrass: Béla Fleck, My Bluegrass Heart

Béla Fleck, My Bluegrass Heart Najlepszy album americana: Los Lobos, Native Sons

Los Lobos, Native Sons Najlepsza piosenka o amerykańskich korzeniach: Jon Batiste, “Cry”

Jon Batiste, “Cry” Najlepsze wykonanie muzyki o amerykańskich korzeniach: Jon Batiste, “Cry”