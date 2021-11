Kim są "smartfonowi profesjonaliści"?

Kiedy dziś kupujemy telefon, praktycznie zawsze oprócz opcji "zwykłej" mamy też dostępną opcję "Pro". "Pro" oznacza tutaj "professional", a więc - sprzęt dla profesjonalistów. W przypadku komputerów dopisek pro ma bardzo konkretne przełożenie na specyfikację. Takie maszyny mają bowiem dużo lepsze podzespoły do konkretnych zadań - renderowania filmów, edycji grafiki czy tworzenia modeli 3D. Co jednak ze smartfonami? Co można robić na telefonie, by zasłużył on na dopisek "Pro" i jakie funkcje faktycznie mogą sprawdzić się w profesjonalnym zastosowaniu? Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi - zobaczcie nowy film na kanale AntywebTV.