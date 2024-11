Kierowcy Ubera jako „osobiści posłańcy”. Nowa usługa startuje już dziś

W 2021 roku w Polsce pojawiła się Uber Paczka, czyli możliwość zlecenia kierowcy dostarczenia niewielkiej przesyłki pod wybrany adres. Dziś nad Wisłą wystartowało rozwinięcie tej usługi, która coraz mocnej przybliża kierowców Ubera do zawodu kuriera. Dzięki usłudze „Odbiór w lokalu” użytkownicy będą mogli zlecać dostawę towarów bezpośrednio ze sklepów stacjonarnych i automatów paczkowych.

Termin przechowania Twojej paczki w automacie dobiega końca, ale wciąż nie masz czasu jej odebrać? A może w ulubionym sklepie jest właśnie ostatnia sztuka przecenionego produktu, na który polowałeś od dawna, ale musisz siedzieć w biurze do wieczora? Cóż, oba te problemy możesz rozwiązać dzięki nowej usłudze Ubera. Firma tworzy bowiem ze swoich kierowców „osobistych posłańców” (serio tak to nazwali), którzy od teraz zajmą się dostawą towarów bezpośrednio ze sklepów – od odzieżowych po apteki.

Przed najbardziej gorącym okresem zakupowym w roku, Uber przygotował dla swoich użytkowników usługę, z której do tej pory mogli korzystać tylko ci szczęśliwcy, którzy mieli własnego asystenta. Wszyscy inni musieli uzbroić się w cierpliwość w kolejkach do kasy w sklepach, na poczcie czy do automatów paczkowych.