Dyskusja na Hacker News wywiązała się w reakcji na wpis na jednym z blogów, w którym jego autor przeanalizował dane zgromadzone przez SimilarWeb, a odnoszące się do procentowego udziału w Google wyszukiwań – bez kliknięcia w wyniki, kliknięć organicznych i płatnych.

Jaka była baza tych danych? SimilarWeb dysponuje panelem badawczym składającym się ze 100 milionów urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych i przeanalizował około 5,1 biliona wyszukiwań w Google w 2020 roku z poziomu tych urządzeń.

Po przeprowadzonej analizie wyników wyszukiwań okazało się, że prawie 65% zapytań wprowadzonych w Google nie kończy się kliknięciem w jakikolwiek link w wynikach wyszukiwania. Z kolei tylko nieco ponad 33,5% wyników organicznych kończy się kliknięciem, a ponad 1,5% kliknięciem w płatne linki sponsorowane.

Zgoła odmiennie wygląda to, jeśli rozbijemy wyniki wyszukiwania w Google zrealizowane na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. W przypadku urządzeń stacjonarnych kliknięcia w wyniki organiczne stanowią ponad 50% wyszukiwań, w płatne prawie 3%, a wyniki wyszukiwania bez kliknięcia – ponad 46%.

Natomiast na urządzeniach mobilnych sytuacja wygląda już wręcz dramatycznie, zważywszy na fakt, że to głównie na smartfonach przeglądamy internet (na Antyweb za cały 2020 rok: smartfony+tablety – 78,98% ruchu, a desktopy – 21,02%). Ponad 77% wyszukiwań na urządzeniach mobilnych kończy się niepowodzeniem, kliknięciem w wyniki organiczne jedynie 22%, a w linki sponsorowane 0,79%.

Sytuacja ta nie zmienia się od kilku lat (SimilarWeb analizuje te dane od 2018 roku). Mimo, że wykres jest dość wyboisty co do wyników wyszukiwania bez kliknięć, niemniej cały czas jest ich zdecydowanie najwięcej, a płatne kliki w wyniki nieznacznie, jednak systematycznie rosną z roku na rok. Podobnie jak w wyniki organiczne w zeszłym roku, ale może to być spowodowane pandemią i częstszym korzystaniem z komputerów stacjonarnych w pracy czy nauce zdalnej w domach.

Z czego to wynika? Sporo odpowiedzi na to pytanie odnajdziecie we wspomnianej dyskusji na Hacker News i różnych doświadczeń w tym względzie zaawansowanych użytkowników internetu. Zacytuje tu tylko dwie wypowiedzi, które idealnie w mojej ocenie oddają powód oraz sposób, w jaki Google realizuje własne cele.

Google results have gotten dramatically worse over this last decade. A lot of people say this is because Google is worse at returning the desired search results for various reasons (algos, ads, spam, etc). I’ve come to suspect it is more deliberate on the part of Google. I’ve said it before, so I’ll belt out the chant again: „Google doesn’t make money from providing the right search results. Google makes money from keeping you searching for the right search results. This is especially true for the vast majority of people on the internet who do not know there are any (better or worse) alternatives to Google.