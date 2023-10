Kiedy warto wymienić iPhone na nowszy model?

Pytanie które powraca jak bumerang. Co z tą wymianą iPhone'a na nowy model? Kiedy warto to zrobić?

Wymiana iPhone'a na nowszy model: kiedy warto to zrobić? Pytanie powraca regularnie jak bumerang, a jednoznacznej odpowiedzi szukać można bez końca. Zaryzykuję stwierdzenie, że jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie najzwyczajniej nie ma — wszystko powiem od potrzeb i kilku innych czynników. Każdy może je dobrać pod siebie, ale jest też kilka prawideł, które są jasnymi przesłankami, że chyba czas powoli pożegnać się z obecnym smartfonem. Nie oznacza to jednak, że mając iPhone 14 już dziś mamy biec do sklepu po nowszy model, bo Apple takowy zaprezentowało.

Przyjrzyjmy się więc kilku czynnikom, które warto wziąć pod uwagę, gdy rozważamy przesiadkę na nowszy model smartfona od Apple!

Kiedy warto wymienić iPhone'a na nowszy model? Podpowiadamy

Przede wszystkim sporo zależy od stanu naszego obecnego iPhone'a. Prawdopodobnie im starszy, tym... gorzej sobie radzi. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia czy korzystasz z iPhone 12 czy iPhone 7. Jeśli Twój smartfon działa płynnie, spełnia Twoje potrzeby, nie ma poważnych uszkodzeń ani problemów z wydajnością, to... umówmy się: nie ma pilnej potrzeby wymiany. Nowy model iPhone'a może przynieść pewne ulepszenia, ale jeśli Twój obecny telefon spełnia Twoje oczekiwania, to nie ma konieczności inwestowania w nowy.

Nie da się jednak ukryć, że z każdym rokiem Apple co nieco do swoich smartfonów dodaje. Jeśli nowy model iPhone'a oferuje funkcje lub technologie, które są dla Ciebie istotne bo najzwyczajniej w świecie Ci ich na co dzień brakuje — warto rozważyć wymianę. Na przykład, jeśli interesują Cię nowe funkcje aparatu, szybszy procesor, lepsza wydajność baterii albo wsparcie dwóch kart sim — to może to być dobry powód do upgrade'u twojego iPhone 11... czy któregokolwiek innego modelu smartfona od Apple, który już nie spełnia Twoich oczekiwań!

Następnym ważnym elementem są aktualizacje. Warto mieć nowy system iOS, bowiem z każdym rokiem Apple serwuje zestaw usprawnień, który pozwala wycisnąć z urządzeń jeszcze więcej. Producent cieszy się bardzo dobrą sławą w kwestii wieloletniego wsparcia ich smartfonów. Ale jeżeli korzystacie z modelu, który w tym roku nie otrzymał już najnowszej wersji systemu... to znak, że można pomyśleć o przesiadce na coś nowszego. Tak sprawy mają się chociażby z pierwszą generacją iPhone SE czy iPhone X. Jeżeli jednak nie zależy wam specjalnie na nowinkach to spokojnie — Apple wciąż dba o poprawki bezpieczeństwa w tych modelach!

Dla wielu powodem do zakupu nowego smartfona jest... niezadowalający stan baterii. W opcjach systemowych można sprawdzić kondycję akumulatora. Oficjalne serwisy Apple oferują profesjonalną wymianę baterii w całym szeregu modeli — od najnowszych, po te nieco starsze. Jeżeli faktycznie wszystko z Twoim smartfonem jest w porządku: nie przeszkadza Ci ani jakość zdjęć, ani jego szybkość działania, bo wszystkie Cię one wciąż satysfakcjonują... to zamiast wymieniać swojego iPhone 13, bez wątpienia lepiej po prostu zainwestować w wymianę akumulatora. Taniej — i posłuży kolejnych kilka lat!

Jak widać — decyzja o wymianie iPhone'a na nowy... w dużej mierze zależy od preferencji i potrzeb indywidualnych każdego z użytkowników. Fakty jednak są takie, że jeśli Twój obecny telefon spełnia oczekiwania... to absolutnie nie ma żadnego powodu, by silić się na wymianę. Jednak jeśli uważasz, że potrzebujesz nowych funkcji, lepszej wydajności lub lepszego aparatu, to warto rozważyć zakup któregoś z nowszych modeli. Pamiętaj, że inwestycja w nowy iPhone to znaczący wydatek, więc warto starannie przemyśleć swoją decyzję. I jeśli już — może warto dopłacić do nieco droższego, by wystarczył na dłużej?

