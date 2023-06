Czy to koniec ery Twitcha? Dowiedz się, kto postawił na nową platformę Kick!

Kick - co potrafi największy konkurent Twitcha? Kogo tam spotkamy?

Serwisy streamingowe cały czas zyskują popularność. Prym wiedzie tu Twitch, ale na horyzoncie pojawił się niedawno zupełnie nowy gracz. Platforma Kick zadebiutowała w tym roku i wiele wskazuje na to, że może sporo namieszać. Czy Twitch, YouTube Live czy Facebook Live mają się czego obawiać? Jacy twórcy zdecydowali się na zmianę platformy streamingowej? W tym artykule przyjrzymy się bliżej serwisowi Kick i dowiemy się, jakie możliwości oferuje twórcom oraz kogo można tam spotkać.

Czym jest serwis streamingowy Kick?

Kick to nowa platforma streamingowa, która umożliwia twórcom realizowanie transmisji na żywo. Podobnie jak w przypadku konkurentów, użytkownicy mogą subskrybować kanały swoich ulubionych twórców, wysyłać napiwki jako wsparcie oraz uczestniczyć w streamach jakości HD.

Kick jako platforma "przyjazna dla twórców"

Jednym z głównych wyróżników Kick ma być jego przyjazne podejście do twórców. W porównaniu do Twitcha serwis pobiera mniejsze prowizje od zarobków, dając większą swobodę finansową i motywując w ten sposób do aktywniejszego korzystania z ich usług. Twórcy Kicka chcą zapewnić jak największą przejrzystość swoich wytycznych. Kick ma podobno dawać większą swobodę twórcom, którzy chcą eksperymentować z różnymi rodzajami treści. To otwiera drzwi dla artystów i twórców, którzy streamują o nietypowych lub bardziej kontrowersyjnych tematach.

źródło: kick.com

Czy Kick to "Twitch dla dorosłych"?

Jednym z największych problemów, na które użytkownicy zwracają uwagę w przypadku Twitcha, jest jego rygorystyczna polityka wobec pewnych treści NSFW, takich jak nagość. Proces moderacji na Kick ma być dość pobłażliwy, co oznacza, że na platformie mogą pojawić się niektóre treści o tematyce seksualnej. Inne wytyczne społeczności są w zasadzie takie same jak na Twitchu. Przemoc, oszustwa, narkotyki, dyskryminacja i naruszenie praw autorskich mogą skutkować sankcjami wobec treści i samego konta.

Ile płaci Kick?

Jak zarabiać pieniądze na Kick? Aby dołączyć do programu partnerskiego, potrzebujesz 75 obserwujących i łącznie 5 godzin streamowania. Konkurencyjny Twitch wymaga nieco wyższego progu, aby zarabiać. Żeby stać się Twitch Affiliate, musisz streamować co najmniej 500 minut (ponad 8 godzin), w ciągu ostatnich 30 dni. A jak wygląda kwestia zarobków na Kick? Wypłaty za streaming są jednym z gorętszych tematów ostatnich tygodni. Streamerzy mają bowiem otrzymywać95% zarobków z subskrypcji. To więcej niż w przypadku Twitcha, gdzie podział wynosi 50/50. Streamerzy zachowują również 100% wszelkich napiwków (zwanych tu "kicksami") wysyłanych przez widzów, bez żadnych prowizji czy opłat transferowych pobieranych przez Kick.

źródło: kick.com

Znani twórcy na Kick

Niedawno platforma streamingowa Kick przyciągnęła uwagę wielu znanych twórców, którzy zdecydowali się na opuszczenie Twitcha na rzecz tej obiecującej alternatywy. Wśród nich można wymienić takie osobistości jak Adin Ross, Hikaru Nakamura i Tyler 'Trainwreck' Niknama. Wielu znanych twórców streamingu opuściło Twitcha na rzecz Kicka, przyciągniętych obiecującymi możliwościami finansowymi. Platforma przekroczyła już próg miliona użytkowników. Jej popularność dodatkowo wzrosła, gdy New York Times poinformował o podpisaniu przez Kick umowy o wartości 100 milionów dolarów z Félixem 'xQc' Lengyelem, jednym z najpopularniejszych streamerów na świecie. Sam xQc twierdzi, że nadal będzie korzystał z Twitcha do streamowania. Podobny ruch wykonała podobno popularna streamerka Amouranth. Swoją obecność na Kick rozważał również znany youtuber, MrBeast, który chce w ten sposób zaprotestować przeciwko ograniczeniom reklamowym, jakie ma wprowadzić Twitch. Tweet, z którego mogliśmy się o tym dowiedzieć, zniknął już jednak z sieci.

Przestrzeń streamingu doświadczyła już w przeszłości wielu zmian. Były wzloty i upadki różnych platform, a także wojny streamingowe między YouTube, Facebookiem a Twitchem. Twórcy często przenosili się z jednej platformy na drugą. Pojawiły się również strony o charakterze niszowym, takie jak Trovo czy DLive. Kick promuje się jako platforma przyjazna twórcom, oferująca korzystne zasady, które przyciągają streamerów o małych i dużych. Mimo że serwis wciąż jest w fazie beta, milion użytkowników to niezły wynik. Pytanie, czy platforma przetrwa, a jeśli tak, to jak długo będzie zapewniać twórcom tak korzystne warunki, jak dziś.