Kia Stinger po liftingu z bogatszą ofertą silnikową

Niestety Europa ze swoimi ograniczeniami dotyczącymi emisji spalin nie jest zbyt przyjazna dla samochodów z silnikami o dużej pojemności. Dlatego nowy, czterocylindrowy motor o pojemności 2.5 litra trafi w pierwszej kolejności do klientów w Korei Południowej, USA oraz Meksyku. W tej chwili nie wiadomo, czy zawita też do Europy, a byłoby to pewnie bardzo ciekawa, pośrednia propozycja, w aktualnej ofercie. Obecnie Stinger dostępny jest w Polsce z turbodoładowanym silnikiem o pojemności 2 litrów, który oferuje 245 KM oraz z flagowym V6 o pojemności 3,3 litra, który w standardzie ma 366 KM.