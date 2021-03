Kia EV6 powstaje na platformie E-GMP

Jako, że to tylko zapowiedź to nie mamy jeszcze dokładnych informacji na temat napędu nowego modelu, ale wiemy, że powstanie na platformie E-GMP. Tak się składa, że kilkanaście dni temu swój samochód na tej samej platformie pokazał siostrzany Hyundai. Co więcej to bardzo podobne auta, można zatem oczekiwać, że zaoferują podobne możliwości. W przypadku Ioniq’a 5 mamy do wyboru baterie o pojemności 58 kWh i 72,6 kWh. W podstawowej wersji napędzana jest tylna oś, w słabszym modelu silnikiem o mocy 170 KM (350 Nm), a w mocniejszym 217 KM (również 350 Nm). W przyszłości może pojawić się też wersja z napędem na wszystkie koła, która zaoferuje odpowiednio moc 235 KM i 306 KM w obu przypadkach oferując 605 Nm momentu obrotowego. Maksymalny zasięg powinien sięgać 500 km, a dzięki instalacji 800V, możliwe będzie szybkie ładowanie, odzyskanie 100 km zasięgu ma trwać około 5 minut. Oficjalna premiera planowana jest pod koniec miesiąca.