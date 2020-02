Działanie Chromecasta jest wręcz banalne. Urządzenie wyświetli na dużym ekranie to, co mu polecimy, dlatego nie znajdą się tu żadne podmenu czy dodatkowe treści. Mimo to, Netflix postanowił nieco uatrakcyjnić ekrany w oczekiwaniu na seans czy po wstrzymaniu odtwarzania.

Po połączeniu aplikacji na Waszym urządzeniu z Chromecastem, na dużym ekranie wyświetlana była do tej pory plansza informująca o gotowości do odtwarzania. Nie zawierała jednak żadnych dodatkowych informacji, ale to się zmienia. Netflix będzie promował tutaj najnowsze/najpopularniejsze produkcje w ofercie. Być może będą to nawet tytuły sugerowane w oparciu o Waszą aktywność, więc takie rekomendacje będą personalizowane.

To jednak nie wszystko, bo Netflix zaktualizował także wygląd ekranów wczytywania i pauzy. Niektóre napisy stał się większe, pojawiło się logo serwisu, a całość jest znacznie bardziej czytelna i przyjemna dla oka. W przypadku zakończenia seansu odcinka, Netflix na Chromecaście będzie odliczał do rozpoczęcia odtwarzania kolejnego epizodu – ten licznik również stał się nieco większy. Netflix nie ogłaszał tych zmian, więc być może zauważycie ich nieco więcej, bo wygląda na to, że jest to aktualizacja wdrożona dla wszystkich widzów jednocześnie.

Źródło, zrzuty ekranu: AndroidPolice