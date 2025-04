Kawa bez wychodzenia z łóżka? O inteligentnych aplikacjach w twoim ekspresie

W erze inteligentnych domów ekspresy do kawy musiały w końcu przejść cyfrową transformację. Czołowe marki, takie jak JURA, Melitta, DeLonghi, Nivona czy Siemens, oferują aplikacje, które przenoszą doświadczenie parzenia kawy na nowy poziom. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, co potrafią te mobilne rozwiązania i jak różnią się między sobą.

Reklama

JURA – J.O.E.® (JURA Operating Experience)

Ekspres JURA, wyposażony w Smart Connect lub Wi-Fi Connect, oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań mobilnych na rynku. Do urządzenia podłączysz się przy pomocy sieci Bluetooth lub WLAN, a aplikacja J.O.E.® (JURA Operating Experience – Doświadczenie Obsługi JURA) przenosi wszystkie funkcje, które posiada ekspres JURA, na smartfon, tablet, a nawet Apple Watch.

Aplikacja umożliwia nie tylko podstawową obsługę urządzenia, ale również dostosowanie ustawień do osobistych preferencji. J.O.E.® pozwala użytkownikom na tworzenie własnych specjałów kawowych, przypisywanie im indywidualnych ikon, a nawet… bezpośrednie połączenie z działem obsługi klienta, który zawsze służy pomocą i dobrą radą. Funkcja JURA Cockpit wyświetla instrukcje wideo i statystyki zużycia, a także powiadamia o konieczności przeprowadzenia procedury konserwacji. Warto wspomnieć o integracji z Siri i Apple Watch – uruchomienie przygotowania kawy za pomocą polecenia głosowego lub z poziomu zegarka to doskonały przykład zaawansowania technologicznego. Nagroda Red Dot Design Award nie wzięła się z resztą znikąd.

Melitta Connect – kawa bez wstawania z fotela

Prostota obsługi, intuicyjność i maksymalna funkcjonalność – to właśnie znajdziemy w aplikacji Melitta Connect, którą można połączyć z urządzeniami Barista T Smart i Barista TS Smart. Nazwa Smart zobowiązuje, więc rzecz jasna znajdziemy w niej możliwość zdalnego przygotowania napoju – wystarczy wydać polecenie z aplikacji, a ekspres przygotuje kawę, którą można po prostu przyjść i odebrać.

Użytkownik ma do wyboru 18 lub 21 predefiniowanych receptur, ale może również tworzyć swoje własne przepisy, dostosowując proporcje kawy, wody i mleka, aby cieszyć się idealną kawą. A jeśli ze smakiem naparu jest coś nie tak, Melitta Connect umożliwia nawet konfigurowanie twardości wody (pomyśl o tym, na jaki poziom wzniesiesz kawowy rytuał z takimi możliwościami personalizacji).

Co więcej, aplikacja umożliwia zapisanie osobnych profili dla czterech lub ośmiu osób, co doskonale sprawdza się w gospodarstwach domowych z kilkoma miłośnikami kawy. Poza funkcjami związanymi z przygotowaniem napojów, Melitta Connect oferuje także ustawienia energooszczędne, samouczki dotyczące konserwacji oraz bezpośredni dostęp do autoryzowanego serwisu. To kompleksowe narzędzie, które nie tylko ułatwia przygotowanie kawy, ale także dba o długowieczność urządzenia.





Źródło: oficjalne zdjęcie producenta

Reklama

De'Longhi Coffee Link – personalizacja w centrum uwagi

De'Longhi Coffee Link App koncentruje się na tym, co od kilkudziesięciu lat stanowi esencję marki: personalizacji doświadczenia kawowego. Aplikacja pozwala ustawić osobisty profil kawowy i zapisywać ulubione przepisy, co sprawia, że przygotowanie idealnego napoju to kwestia kilku dotknięć ekranu.

Największą zaletą aplikacji jest możliwość dostosowania wszystkich ulubionych przepisów w czasie rzeczywistym. Użytkownik może eksperymentować z intensywnością aromatu oraz temperaturą, odkrywając nowe smaki. Aplikacja DeLonghi oferuje także przewodnik z poradami oraz sekcję ustawień, w której możesz skonfigurować swój profil. Jest to propozycja dla tych, którzy cenią prostotę, ale jednocześnie oczekują możliwości dostosowania parametrów parzenia do własnych upodobań. Funkcja Coffee Lounge pozwoli natomiast odkrywać nieznane kierunki świata kawy i odkrywać nieznane napary – dzięki niej niejako poznamy kawę na nowo…

Reklama

Warto zaznaczyć, że aplikacja DeLonghi Coffee Link, choć może nie oferuje tak szerokiego wachlarza funkcji jak niektórzy konkurenci, wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i nastawieniem na komfort użytkownika.

NIVONA – praktyczny przewodnik

Aplikacja NIVONA, dostępna dla platformy Android, pełni rolę praktycznego przewodnika dla właścicieli ekspresów tej marki. Oprócz możliwości sterowania ekspresem i dostosowania naparów z poziomu aplikacji, stanowi ona także kompendium wiedzy na temat jego obsługi.

Aplikacja zawiera szybki przewodnik startowy z filmami instruktażowymi, które przeprowadzają użytkownika przez proces konfiguracji ekspresu. Ponadto oferuje cenne wskazówki dotyczące obsługi, czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także informacje o kawie, różnych ziarnach i metodach parzenia. Użytkownicy mogą również dostosowywać receptury, eksperymentując z różnymi smakami i mocą. Aplikacja wyróżnia się prostotą i edukacyjnym charakterem – bez wątpienia pomoże ona każdemu domowemu bariście w rozwinięciu umiejętności parzenia kawy.





Źródło: oficjalne zdjęcie producenta

Reklama

Siemens Home Connect – część ekosystemu inteligentnego domu

Aplikacja Siemens Home Connect wyróżnia się na tle innych rozwiązań, ponieważ jest częścią większego ekosystemu urządzeń gospodarstwa domowego. Ekspresy do kawy marki Siemens z łącznością Wi-Fi można kontrolować z poziomu smartfona, integrując je z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu, tworząc smart-dom przyszłości.

Home Connect pozwala na zaprogramowanie indywidualnych, codziennych rutyn. Przykładowo, można automatycznie włączyć ekspres do kawy na kilka minut przed porannym budzikiem, oszczędzając cenny czas spędzany na nagrzewaniu ekspresu. Unikalną funkcją jest coffeeWorld – biblioteka wyjątkowych przepisów na kawę z całego świata, dostępnych wyłącznie poprzez aplikację. Użytkownik może zdalnie przesłać wybraną opcję do swojego urządzenia i odkrywać nowe smaki jednym dotknięciem przycisku. Dla bardziej kreatywnych, coffeeWorld+ oferuje przepisy na wyjątkowe specjały kawowe jak waniliowa matcha czy espresso negroni. Home Connect umożliwia także obsługę głosową, monitorowanie stanu urządzenia oraz tworzenie playlist kawowych – funkcja ta idealnie sprawdzi się podczas przyjmowania w domu gości.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od indywidualnych potrzeb. Dla miłośników technologii i wysokiej personalizacji, ekspres JURA z J.O.E.® będzie doskonałym wyborem. Zwolennicy prostych rozwiązań docenią Melitta Connect, a osoby preferujące ekosystem urządzeń połączonych powinny rozważyć Siemens Home Connect. Niezależnie od wyboru, każda z tych aplikacji dowodzi, że także w świecie kawy cyfrowa rewolucja nabiera tempa, oferując nowe sposoby cieszenia się ulubionym napojem.