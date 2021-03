Zmarł wynalazca kasety magnetofonowej – nośnika, o którym wszyscy zapomnieliśmy

Zastanawiam się, które pokolenie całkowicie ominęło już kasety magnetofonowe. Polska nie jest może najlepszym miejscem do analizowania światowych trendów w nośnikach muzyki, bo i pewnie dużo dłużej trzymaliśmy się kaset – ale myślę, że taśmy zaczęły odchodzić do lamusa jakoś w latach 2000-2002 kiedy eksplodowała popularność plików mp3. Choć miałem znajomych, którzy zgrywali mp3-jki właśnie na kasety i to z nich słuchali później muzyki na swoich sprzętach. Tak czy inaczej później był to już nośnik w zasadzie jedynie dla pasjonatów, którzy wciąż uzupełniali swoje kolekcje, dziś natomiast to produkt typu vintage i chyba tyko w ten sposób ma jeszcze szansę na powrót popularności.

Sentyment, nic więcej

Chciałbym powiedzieć, że byłem, jestem i będę wielkim fanem kaset magnetofonowych. Nie byłaby to jednak prawda bo od razu gdy pojawiła się możliwość przejścia na stałe na inny nośnik muzyki lub gier, nie wahałem się ani chwili. Oczywiście kasety magnetofonowe mają w moim sercu specjalne miejsce (w szafie również), mam z nimi masę świetnych wspomnień, a korzystanie z nich wiązało się z pewnymi rytuałami – ale naprawdę nie potrafię z czystym sumieniem powiedzieć, że był to świetny nośnik. I tak, też walczyłem z wciągniętą taśmą lub uszkodzonymi rolkami – zdarzało mi się również „przenosić środek” kasety do innej obudowy by tylko nie utracić zarejestrowanego na taśmie albumu.