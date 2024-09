NASA i koreańska agencja kosmiczna — KASA postanowiły zacieśnić współpracę w zakresie eksploracji kosmosu, nauk przyrodniczych oraz lotnictwa. W ramach współpracy planowane są wspólne misje, w tym jedna o szczególnym znaczeniu. Oficjalne porozumienie podpisano 19 września, kiedy to obie strony wyraziły gotowość do dalszego rozwoju wspólnych działań.

Współpraca ma obejmować kilka kluczowych obszarów. Wśród nich są projekty związane z programem NASA Moon to Mars, badania dotyczące Księżyca, a także operacje medyczne oraz eksperymenty naukowe prowadzone w przestrzeni kosmicznej. Ważnym elementem tej współpracy będzie również wspólny rozwój nowych technologii oraz wsparcie działań komercyjnych na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Bill Nelson — szef NASA — podkreślił znaczenie owej współpracy, zaznaczając, że jest to kolejny krok w rozwoju partnerstwa między USA a Koreą Południową. Obie agencje mają solidne podstawy do dalszego wspólnego działania. Nelson wyraził dumę z możliwości rozszerzenia partnerstwa z nowo utworzoną koreańską agencją kosmiczną, która stanowi uprawomocnienie ambicji kosmicznych Korei Południowej. Nie bez znaczenia jest również pewna "pochodna" - czyli jednoczesny rozwój technologii militarnych, co jest szalenie istotne w kontekście niestabilnych relacji na Półwyspie Koreańskim. Komunistyczna Korea cały czas przeprowadza działania prowokacyjne, które przypominają pompowanie muskułów, ale i tak warto brać je na poważnie.

Natomiast szef KASA — Youngbin Yoon — podkreślił, że partnerstwo otwiera nowy rozdział w relacjach między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi w zakresie technologii kosmicznych. Dla Korei to szansa na osiągnięcie statusu ważnego gracza na "rynku", a dla całej ludzkości – okazja do wspólnego odkrywania nowych obszarów kosmosu.

Gdzie chce polecieć KASA? Właśnie tu

Jednym z najbardziej ekscytujących projektów, nad którym będą wspólnie pracować NASA i KASA, jest misja do punktu Lagrange'a L4. Ów stabilny grawitacyjnie punkt w przestrzeni kosmicznej, położony 60 stopni przed Ziemią na jej orbicie, nie został jeszcze szczegółowo zbadany. Dotychczasowe misje skierowane były w stronę innych punktów Lagrange'a - L2, znajdującego się po przeciwnej stronie Ziemi względem Słońca. Natomiast L4 pozostaje obszarem o ogromnym potencjale badawczym.

Plany KASA zakładają stworzenie stacji obserwacyjnej w punkcie L4, której celem będzie monitorowanie wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego. Wspólnie z NASA Korea Południowa chce prowadzić badania dotyczące transmisji danych oraz komunikacji optycznej, a także eksperymenty związane z wykorzystaniem przekaźników w tej części przestrzeni kosmicznej. Dokładna data startu misji nie została jeszcze podana, ale z pewnością będzie to jedno z bardziej wyczekiwanych wydarzeń w przyszłości.

Warto również wspomnieć, że KASA aktywnie angażuje się w program Artemis, którego celem jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc. Współpraca między obydwoma agencjami nie jest nowością – już wcześniej wspólnie pracowano tam przy misji południowokoreańskiego orbitera księżycowego Danuri. Co więcej, Korea Południowa planuje swoje pierwsze autonomiczne lądowanie na Księżycu do 2032 roku, co jest niesamowicie ambitnym zadaniem.