I choć po drugim wielkim NIE na pytanie o Apple Pay byłem trochę zirytowany, po powrocie do Polski zdałem sobie sprawę że… owszem, uwielbiam Apple Pay, ale Suica była dużo wygodniejszym rozwiązaniem. Zwłaszcza w przypadku mniejszych zakupów — szybki zakup napoju, kawy w drodze, opłata za bilety w autobusie czy metrze. Konieczność doładowywania jej (to w końcu pre-paid) najpierw postrzegałem jako uciążliwą, ale szybko okazało się, że to żaden problem. A brak konieczności korzystania z FaceID i wyboru karty (by skorzystać z Suci wystarczy przyłożyć smartfon do czytnika, nie trzeba nawet włączać ekranu) okazał się… świetny.

Nie mam złudzeń co do tego, że doczekamy się analogicznych rozwiązań w Polsce. Przed smartfonową rewolucją Japonia zawsze szczyciła się swoimi autorskimi rozwiązaniami — i byli w tym doskonali. Ich telefony jeszcze w czasach „głupich komórek” znały od groma sztuczek, były też pełnoprawnymi platformami do gier. Wspomniane karty Suica debiutowały w 2001 roku — wtedy na naszym rynku karta płatnicza w kasie hipermarketu wywoływała wśród kasjerów przerażenie. Dlatego tym bardziej cieszę się, że takie elementy starej infrastruktury pozostały (i że gdzieś po drodze połączono terminale, które potrafią obsłużyć karty Suica oraz PASMO) — co więcej, koegzystują z nowymi rozwiązaniami. Nowe jest potrzebne, ale czy zawsze jest lepsze? Niekoniecznie — a przynajmniej nie w każdej sytuacji.