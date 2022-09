Karta kredytowa - co warto o niej wiedzieć

Karty kredytowe są stosunkowo nowym wynalazkiem, choć tęgie umysły prezentowały produkty podobne w zamyśle już w starożytnej Mezopotamii, przeszło 5 tysięcy lat temu! Archeolodzy często znajdują na wykopaliskach gliniane tabliczki z zapisanymi transakcjami handlowymi między kupcami, które przewidywały możliwość zapłaty za towar w późniejszym czasie. Natomiast pierwsze instrumenty podobne do współczesnych kart kredytowych powstały w Stanach Zjednoczonych w zeszłym wieku. W latach trzydziestych i czterdziestych XX amerykańskie linie lotnicze wprowadziły tzw. Air Travel Card, które oferowały możliwość kupienia tańszych biletów lotniczych z możliwością zapłaty w późniejszym terminie, bez uciekania się do płacenia gotówką.

Rewolucja płatności rodem z USA

Wreszcie w 1958 r. Bank of America wypuścił na rynek produkt o nazwie BankAmericard, który posiadał wszystkie cechy współczesnej karty kredytowej. Umożliwiała ona płacenie w sklepach i lokalach usługowych, eliminując potrzebę posiadania wielu kart lojalnościowych. Inne banki szybko przystąpiły do programu BankAmericard, co poskutkowało w 1976 r. utworzeniem wspólnej marki Visa – jednej z dwóch wielkich organizacji zajmujących się wydawaniem kart płatniczych. Druga z nich, MasterCard, powstała w 1969 roku.

Początkowo transakcje opiewające na wysokie kwoty były często weryfikowane przez sprzedawców za pomocą telefonów do banku, który wydał kartę kredytową. Było to oczywiście uciążliwe – zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedawców. Zabierało masę czasu i sprzyjało powstawaniu kolejek. Inne metody weryfikacji także nie były idealne – sprawdzanie podobieństwa podpisu na karcie z tym na rachunku? Powodzenia z podpisywaniem się wszędzie w identyczny sposób. Wykaz z numerami zgubionych/nieaktywnych/skradzionych kard do wglądu sklepu? Ten nigdy nie docierał na czas do punktów handlowych. Na szczęście, wraz z pojawieniem się elektronicznych terminali z dostępem 24/7 do Internetu wspomniane problemy przeszły do historii. Cyfryzacja wprowadziła płatności kartą na nowy poziom, który znamy dzisiaj.

Przepustka do lepszego świata

Jedną z najbardziej znanych kart kredytowych na świecie jest wydawana przez American Express Centurion Card, zwana także Czarnym Centurionem bądź po prostu Czarną Kartą. Nie każdy może ją posiadać – American Express zaprasza do członkostwa tylko wybrańców, posiadających w tym banku Platynową Kartę Kredytową. Jakie są warunki jej otrzymania? Bank nigdy nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale mówi się o posiadaniu kilku-kilkudziesięciu milionów dolarów na koncie (lub równoważnej kwoty w innej walucie) oraz o wydaniu kilkuset tysięcy dolarów rocznie za pomocą mniej prestiżowych kart kredytowych American Express. Szczęściarze spełniający powyższe warunki mogą się cieszyć wykonaną z tytanu kartą kredytową, która otwiera drzwi np. do wydzielonych stref VIP na lotniskach. Posiadacze Czarnej Karty mogą także korzystać z usług konsjerża i wydzielonego pracownika w sklepach luksusowych marek (Gucci, Escada, Saks Fifth Avenue) oraz mają zapewnione dodatkowe usługi w hotelach na całym świecie. Co więcej, Black Centurion nie jest obwarowany żadnymi limitami wydatków – posiadacz może wydać tyle, ile jego dusza zapragnie – pod warunkiem, że spłaci zadłużenie w przeciągu miesiąca.

Karta kredytowa – swoboda wydatków

W tym momencie warto wspomnieć, czym jest ów limit.Posiada go każda karta kredytowa – jest to ustalona kwota do wykorzystania na dowolny cel. Jej wysokość ustala się jednorazowo przy składaniu wniosku o wydanie karty. Wielkość limitu może być zmieniana później na życzenie klienta. To idealne rozwiązanie w przypadku, gdy nawet pomimo podwyżki w pracy odczuwasz deficyt środków na koncie. Wystarczy przedstawić dowody na wysokość zarobków, a bank zwiększy limit. Co więcej, nie ma przymusu wykorzystywania tego go. Ten środek płatniczy daje wiele swobody. Masz spokojny miesiąc i nie wydajesz zbyt wiele? Jasne, żaden problem, warto mieć oszczędności. Większe wydatki? Po prostu użyj swojej karty kredytowej.

Wyobraź sobie, że kilka dni po ostatniej wypłacie psuje ci się laptop. Nagle pozostajesz bez środków do pracy albo relaksu. Telefon nie jest idealnym substytutem komputera. Trzeba zatem kupić nowy sprzęt. Okazuje się jednak, że wymarzony model jest za drogi o 1000 zł ponad to, co masz na koncie. Normalnie musiałbym obdzwaniać znajomych, prosić ich o szybką pożyczkę, lub udać się do banku po kredyt gotówkowy. Dzięki karcie kredytowej możesz uniknąć tych niefortunnych sytuacji. Pozwala ona szybko i bezproblemowo zapłacić za nowego laptopa. Jeśli spłacisz brakujące 1000 zł zaraz po otrzymaniu następnej wypłaty to unikniesz konieczności płacenia odsetek.

Jak działa karta kredytowa?

Zadajesz sobie pytanie, jak to jest możliwe, że pożyczasz od banku na prawie miesiąc tysiąc złotych, i nie ponosisz żadnych wydatków z tego tytułu? Tajemnica tkwi w okresie bezodsetkowym, zwanym także po angielsku jako grace period. Wynosi on w większości polskich banków od 50 do 59 dni – czyli jeden miesiąc plus dwadzieścia kilka dni na spłatę. Jeżeli uregulujesz zadłużenie w tym okresie, to nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek od pożyczonych środków. Jeśli masz stałe źródła dochodu i pamiętasz o płaceniu rachunków na czas, to wykorzystywanie limitu na karcie kredytowej okaże się neutralne finansowo. Co więcej, aktywnie korzystając z karty kredytowej możesz uniknąć wszelkich opłat związanych z jej posiadaniem. Ba, dzięki różnorakim programom masz nawet szansę zyskać wiele nagród, bonusów i zniżek. Promocje tego typu polegają zazwyczaj na zbieraniu punktów za każdą transakcję z użyciem karty kredytowej, przy czym kupując u wyznaczonych partnerów możesz wielokrotnie zwiększyć korzyści. Zebrane punkty można przeznaczyć np. na zmniejszenie ceny biletów lotniczych, czy wręcz darmowe przeloty, albo na nagrody bezpośrednio związane z twoimi zainteresowaniami i hobby. Oczywiście dla osób ceniących twardą walutę także istnieją odpowiednie programy, mające formę zwrotu części wydanej gotówki.

Funkcjonalności karty kredytowej

Karta kredytowa oprócz wyżej opisanych korzyści ma wszystkie funkcjonalności, które zapewnia zwykła karta debetowa. Możesz przy jej pomocy wypłacać gotówkę z bankomatu, płacić za zakupy w sklepach internetowych, zamówić przez appkę kierowcę bezpośrednio pod twoje mieszkanie. Możesz ją także bezproblemowo podłączyć pod swój telefon i korzystać z płatności Google Pay, Apple Pay, czy też bardziej swojskiego Blika. Co więcej, karty kredytowe umożliwiają ci płacenie za usługi, za które nie zapłacisz przy pomocy zwykłej karty debetowej. Mowa tutaj o noclegach w niektórych hotelach, wypożyczalniach samochodów czy o rezerwacjach biletów lotniczych. Co prawda, istnieją dla kart debetowych różnorakie obejścia, polegające zazwyczaj na dokonywaniu przedpłat przelewem. Ale po co się męczyć i tracić czas na skomplikowane transakcje, skoro można to załatwić przy pomocy karty kredytowej szybciej i łatwiej?

Pod względem wizualnym karta kredytowa wygląda bardzo podobnie do karty debetowej. Obie są podobnych rozmiarów, są wykonane zazwyczaj z tych samych materiałów i zawierają ten sam zestaw danych: numer, nazwę banku, imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności i logo wydawcy karty. Współczesne karty posiadają również na froncie chip, służący do przechowywania wymienionych danych w trakcie komunikacji z terminalem płatniczym. Na rewersie karty znajduje się czarny pasek magnetyczny (co ciekawe, w Polsce praktycznie nieużywany, lecz na zachodzie nadal szeroko wykorzystywany) oraz numer CVV/CVC. Wizualnie główną różnicą jest zatem napis „credit” dla karty kredytowej, oraz „debit” dla karty debetowej.

Jak widać, karta kredytowa ma wszystkie zalety karty debetowej oraz daje szereg dodatkowych profitów. Warto zatem zwrócić się do banku o jej wystawienie i cieszyć się swobodą wydatków przy każdej okazji.

