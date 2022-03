Prace społeczne za obraźliwy wpis w social media? Jestem za!

Wielka Brytania to według niektórych "upadłe imperium", które nie może się pogodzić ze swoją obecną pozycją, a ja w jednej kwestii chcę pochwalić kraj, do którego napłynęło wielu Polaków. Okazuje się, że tam za obraźliwy wpis w mediach społecznościowych możesz stanąć przed sądem i dostać całkiem surową karę. Miałbym kandydatów do takiej "nagrody" tutaj w Polsce. Tacy nawet są tutaj, w komentarzach na Antywebie.

Joseph Kelly to facet z Wielkiej Brytanii, który otrzymał - według niektórych - rażąco surową karę 150 godzin pracy społecznych za obraźliwy wpis na Twitterze. Tutaj dostało mu się głównie za to, że zamachnął się na pewne brytyjskie świętości związane z monarchią. Ale do rzeczy - swoim wpisem naruszył godność kapitana Sir Toma Moore'a, kapitana brytyjskiej armii, który na dzień przed swoimi setnymi urodzinami przeszedł 100 okrążeń wokół domu. Po co? Aby zbierać na NHS (brytyjski system ochrony zdrowia) w trakcie pandemii. Sir Tom Moore zmarł, a dzień po jego śmierci Joseph Kelly napisał: