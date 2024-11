Kapitan Ameryka na nowym trailerze. Czerwony Hulk kradnie każdą scenę

Marvel nie ma najłatwiejszego okresu po tym jak zakończyła się historia Avengersów. Kolejne filmy z uniwersum Marvela notują raczej przeciętne wyniki oglądalności, a co za tym idzie również przychody. Najnowszy trailer wzbudza jednak spore emocje, przede wszystkim dzięki postaci jednego z najbardziej fascynujących i niebezpiecznych antagonistów – Czerwonego Hulka. Film obiecuje nie tylko spektakularne sceny akcji, ale również głębsze spojrzenie na nową erę Kapitana Ameryki.

Nowy Kapitan Ameryka w pełnej krasie

Po tym, jak Steve Rogers cofnął się w czasie pod koniec „Avengers: Koniec gry”, przekazał tarczę swojemu przyjacielowi Samowi Wilsonowi, znanemu również jako Falcon. Sam, teraz jako nowy Kapitan Ameryka, staje przed wyzwaniem wypełnienia ogromnych butów swojego poprzednika. Wilson, który wcześniej wspierał Avengers jako Falcon, teraz musi zmierzyć się z nowymi odpowiedzialnościami i oczekiwaniami jako symbol nadziei i sprawiedliwości. Jego postać, choć różni się od Rogersa, wnosi nową perspektywę do roli Kapitana Ameryki, łącząc swoje doświadczenie wojskowe z głębokim zrozumieniem współczesnych problemów społecznych.

W najnowszym trailerze uwagę zwraca przede wszystkim powrót Czerwonego Hulka, jednej z najbardziej intrygujących postaci w uniwersum Marvela. W komiksach, Czerwony Hulk to alter ego generała Thaddeusa „Thundebolta” Rossa, który w został teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ross, wieloletni wróg Hulka (Bruce'a Bannera), poddał się eksperymentom, które przekształciły go w potężnego, czerwonego giganta. Czerwony Hulk nie tylko posiada nadludzką siłę i wytrzymałość, ale również zdolność do absorbowania energii, co czyni go jeszcze groźniejszym przeciwnikiem. Jego powrót na ekran zwiastuje epickie starcia, których przedsmak możemy zobaczyć na powyższym wideo.

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat” to film, który nie tylko kontynuuje dziedzictwo Kapitana Ameryki, ale również wprowadza nowe wątki i postaci, które mogą zdefiniować przyszłość Marvel Cinematic Universe. Sam Wilson jako nowy Kapitan Ameryka będzie musiał nie tylko stawić czoła fizycznym zagrożeniom, ale również zmierzyć się z wewnętrznymi konfliktami. Jego walka o sprawiedliwość i równość, wsparta przez nieoczekiwanych sojuszników i groźnych wrogów, zapowiada się na emocjonującą i inspirującą przygodę. Film trafi na ekrany kin na początku przyszłego roku, a dokładnie 14 lutego 2025 roku.