Kamera, ŚWIATŁA, akcja! Recenzja Elgato Key Light i Key Light Air

O tym się głośno nie mówi, ale z powodu koronawirusa cała branża producentów sprzętu do streamingu, wideokonferencji przeżywa kryzys, bo… nie nadąża z produkcją. To samo zresztą dotyczy producentów kamer internetowych. Nagle nawet twórcy aparatów, firmy takie jak Canon czy Nikon zaczęli udostępniać oprogramowanie pozwalające przekształcić te sprzęty w kamery do komputera. Najwyraźniej domowa kwarantannta sprawiła, że popyt na tego typu urządzenia wręcz eksplodował.

Raczej nie chodzi o to, że teraz wszyscy streamują gry. Sprzęt taki ma ogrom zastosowań. Jedni używają go do nagrywania podcastów, inni prowadzą webinary i sprzedają kursy internetowe, a jeszcze inni prowadzą kanały na YouTube lub po prostu pracują w dużym korpo i mają po kilka wideokonferencji każdego dnia (w niektórych firmach szefostwo wręcz zażyczyło sobie, by pracownicy stale mieli włączone kamery).

Przykładem takiego urządzenia o szerokim zastosowaniu są lampy Key Light oraz Key Light Air, które firma Elgato adresuje w szczególności do twórców internetowych. Nie są to zwykłe konstrukcje, bo zastosowano tutaj kilka rozwiązań, które znacząco poszerzają zakres możliwości i ułatwiają pracę.

Każda z lamp jest sprzedawana w nieco inny sposób. Key Light Air (589 zł) to jednolita konstrukcja, którą stawiamy na biurku, regulujemy wysokość i kąt nachylenia. Natomiast Key Light (919 zł) to modułowa konstrukcja. Sama lampa jest sprzedawana ze stojakiem Multi Mount mocowanym do blatu biurka. Jeżeli chcemy, możemy dokupić do niej masywną podstawę (189 złotych), ramię Flex Arm Kit posiadające kilka punktów zgięcia (169 zł), a nawet dedykowany uchwyt na smartfona (69 zł). Co prawda mocno nam to podnosi całkowity koszt, ale całość oferuje dzięki temu znacznie więcej możliwości.

Nie da się ukryć, że to nie są tanie rozwiązania. Na pewno na tę cenę składają się w pewnym stopniu marka, wbudowana łączność bezprzewodowa, a także kompatybilność z oprogramowaniem (na PC, Mac OS i smartfony) i innymi akcesoriami Elgato (jak chociażby StreamDeck).

Solidne konstrukcje

Obie lampy są sprzedawane wraz z metalowymi statywami o regulowanej wysokości. W obu przypadkach są one też zakończone głowicami kulkowymi, co pozwala ustawić lampę pod dowolnym kątem.