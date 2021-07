Do tej pory platforma rekrutacyjna inhire.io publikowała cykliczne raporty IT Market Snapshot, z których można się było zapoznać z sytuacją zarobkową w branży IT. Korzystali z nich potencjalni kandydaci do pracy i pracodawcy do oszacowania aktualnych zarobków na danym stanowisku. Teraz w to miejsce inhire.io udostępnia kalkulator wynagrodzeń aktualizowany niemal w czasie rzeczywistym.

Michał Gąszczyk – CEO inhire.io:

– Już od dłuższego czasu publikujemy w naszych raportach informacje na temat wysokości stawek, ale również ich jawności w ofertach pracy. Choć cyklicznie przygotowujemy raporty, zauważyliśmy potrzebę znalezienia rozwiązania, które umożliwi kandydatom i pracodawcom oszacowanie wysokości aktualnej stawki na danym stanowisku.Tak narodził się pomysł wprowadzenia na rynek kalkulatora wynagrodzeń, dzięki któremu pracodawcy i specjaliści IT nie muszą już czekać na kolejny raport, ponieważ w każdej chwili mogą sprawdzić średni poziom zarobków na danym stanowisku na podstawie wszystkich dostępnych na rynku ofert.