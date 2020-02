Samsung ograniczył możliwość nagrywania w rozdzielczości 7680×4320 pikseli do 24 klatek na sekundę, co i tak sprawia, że każda minuta takiego filmu zajmuje w pamięci urządzenia 600 MB. Co więcej taki film może mieć jednorazowo długość zaledwie 5 minut, co i tak oznacza, że zajmie w pamięci około 3 GB. Z moich pobieżnych wyliczeń wynika, że 30-35 takich filmów zapcha wam pamięci w telefonie, wtedy z pewnością przyda się slot na karty microSD. Galaxy S20 obsługuje nośniki o pojemności nawet 1 TB, które takich filmów pomieszczą już znacznie więcej.

Oczywiście wideo w 8K większość z nas nie będzie w stanie docenić, bo na rynku zwyczajnie jest bardzo mało wyświetlaczy o takiej rozdzielczości, a ich cena daleka jest od atrakcyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, że specjalnie dla Samsunga nawet YouTube pozwolił na wysyłanie wideo w tej rozdzielczości. Dodatkowa pamięć z pewnością się jednak nie zmarnuje, bo wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę też swoje zajmuje, w przypadku Samsunga jest to około 340-350 MB na minutę. Z wyświetleniem filmu 4K w pełnej rozdzielczości problemu już nie ma, bo mniej więcej od 3 lat jest to już standard na rynku telewizorów.

Aparat w Galaxy S20 to majstersztyk

Oczywiście na ostateczną ocenę aparatów w Galaxy S20 przyjdzie jeszcze pora, ale już po pierwszych wrażeniach, które opisał Paweł widać, że Samsung solidnie odrobił lekcje. W czasach gdy mogłoby się wydawać, że za wiele nie można już poprawić, Koreańczycy nadal potrafią nas zaskoczyć i wyznaczyć nowe trendy, jak chociażby z tymi filmami 8K. I nawet jeśli będą one zajmować coraz więcej miejsca, to jestem pewny, że w przyszłości docenimy ich jakość.

źródło: SamMobile