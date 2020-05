Początkowo, na Szopi.pl mogliśmy zamawiać zakupy online w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku. Dziś lista miast, w których szoperzy dostarczają zakupy pod drzwi urosła dwukrotnie. Po niedawnym debiucie w Łodzi, Katowicach, Tychach i Bydgoszczy, z usług Szopi.pl od 13 maja będą mogli zacząć korzystać mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina.

Anna Podkowinska-Tretyn, Dyrektor Generalna Szopi.pl:

Model zakupów proponowany przez Szopi sprawdza się w Polsce. Z tego powodu możemy realizować naszą strategię rozwoju i świadczyć usługi kolejnym mieszkańcom naszego kraju. Rozwój Szopi to także zwiększanie zatrudnienia – nasze wejście do kolejnych miast oznacza tworzenie nowych miejsc pracy – i to w tak trudnych czasach.