Zmiany dla sprzedających na Allegro

Zacznijmy od sprzedawców. Już od czwartku 18 lutego Allegro obniża próg cenowy, od którego dostawa zakupów kurierem będzie darmowa w ramach Allegro Smart!. Do tej pory musieliśmy zrobić zakupy na kwotę minimum 100 zł, by skorzystać z darmowej dostawy, teraz będzie to kwota 80 zł.

Co w związku z tym zmieni się dla sprzedawców? Każdy ze sprzedawców, który doda do swoich ofert dostawę kurierem, będzie mógł skorzystać z promocji od 18 lutego do 7 kwietnia 2021, w której opłatę za dostawę takiej przesyłki w całości weźmie na siebie Allegro. W promocji wezmą udział zakupy opłacone z góry u jednego sprzedawcy o wartości od 80 zł do 99,99 złotych.