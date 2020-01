Miłosz Bertman Lead 3D Designer w firmie Zortrax:

Oferujemy naszym klientom trzy technologie druku 3D: LPD, LPD Plus, UV LCD co umożliwia nam zrealizowanie praktycznie każdego projektu. Nasze rozwiązania mogą być przydatne na przykład dla branży stomatologicznej, jubilerskiej, dla których w swojej ofercie mamy dedykowane materiały. Jesteśmy otwarci na zróżnicowane projekty. Pod naszym okiem powstawały lampy, części do samochodów i motocykli, obudowy do elektroniki czy elementy z żywic biokombatybilnych. Oferowane przez nas wygładzanie oparami umożliwia przeniesienie na nas postprodukcji, która może być uciążliwa dla osób nie posiadających specjalistycznego sprzętu lub dopiero rozpoczynających przygodę z drukiem 3D. Dzięki farmie drukarek, możemy również podjąć się produkcji seryjnej.

Wspomniana wyżej farma drukarek Zortrax składa się z 200 urządzeń, są to między innymi M200 Plus, M300 Plus, M300 Dual i Inkspire, a do wygładzania wydruków wykorzystywane będzie urządzenie Apoller.

Wracając jeszcze na koniec do samych projektów, które będziecie chcieli wysyłać do wyceny, akceptowane będą następujące ich rozszerzenia: *.STEP, *.STL, *.OBJ, *.FBX, *.SLDPRT, *.DXF, *.SVG, *.CATPART, *.3DM, *.IPT, *.F3D, *.SAT, *.x_t.

Źródło: Zortrax.