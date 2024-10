Język kluczem do integracji. Tak Polacy wspierają ukraińskich uczniów

Z danych pochodzących od wiceministry edukacji – Joanny Muchy – wynika, że do polskich szkół uczęszcza obecnie ponad 150 tys. dzieci z Ukrainy. To duże wyzwanie nie tylko dla systemu edukacji, ale także dla samych uczniów, którzy muszą dostosować się do nowych barier językowych. Niektóre słowa w naszych językach przeplatają się, ale młodzieżowy slang rządzi się swoimi prawami i bywa niezrozumiały nawet dla nieco starszych Polaków. Jak więc mają poradzić sobie z nim uczniowie z Ukrainy? W tym pomóc może akcja Ściąga z gadania.

Cel: ułatwić przełamywanie lodów uczniom z Polski i Ukrainy.

Wyobrażam sobie, że sam wymóg nagłego rozpoczęcia nauki w innym kraju jest dla dziecka traumatyczny – nie mówiąc już o konieczności dogadania się z rówieśnikami. Młodzież integrować trzeba młodzieżowymi metodami, dlatego fundacja Save the Children ruszyła w Polsce z kampanią Ściąga z gadania. Na oficjalnej stronie projektu znajdziecie liczne wlepki w dwóch językach, które można pobrać i wydrukować za darmo.

Fundacja wyselekcjonowała zwroty i powiedzonka najczęściej pojawiające się w szkolnych ławkach, by ułatwić przełamywanie lodów uczniom z Polski i Ukrainy. Znalazły się tam frazy takie jak „daj odpisać”, „rel”, „odklejka”, czy po prostu „co u Ciebie”.

Na luzie, bez presji i pouczania – jak mówią sami organizatorzy. Wlepki można przykleić na ławce czy w szkolnej szatni, by po prostu przyzwyczaić się do tych zwrotów i w ten sposób wpleść je do języka codziennego. Chcecie o kampanii dowiedzieć się więcej? Wszystkie informacje znajdziecie na oficjalnej stronie.