Jesteś właścicielem aplikacji lub programistą? Weź udział w Huawei Developer Conference Polska i dowiedz się dlaczego warto współpracować z Huawei

Jeżeli obserwujecie ostatnie poczynania Huawei to prawdopodobnie nie uszło Waszej uwadze to, jak — mimo kłód rzucanych pod nogi — firma inwestuje i prężnie działa, chcąc zachęcić użytkowników do sięgnięcia po ich sprzęty. Doskonale widać to na przykładzie sklepu AppGallery, w którym regularnie pojawiają się nowe aplikacje najchętniej wybierane przez rodzimych użytkowników. Braki są regularnie łatane, a w sklepie co rusz pojawiają się produkty istotne z punktu widzenia lokalnych użytkowników. Huawei jednak nie mówi „stop” — i stale tę gamę poszerza, a imprezy takie jak HDC mają szansę przyciągnąć jeszcze większą rzeszę twórców, co przełoży się na kolejne aplikacje dla użytkowników. Huawei Mobile Services nie przypomina już tego, co poznaliśmy kilkanaście miesięcy temu. Kusi możliwościami i stale rosnącą bazą użytkowników — a wszyscy zainteresowani na imprezie będą mogli bezpośrednio od ekspertów dowiedzieć się o nowościach, możliwościach i współpracy z ekosystemem Huawei. Poza przedstawicielami Huawei, w wydarzeniu nie zabraknie także partnerów firmy — m.in. firmy Empik czy Grupy Blix.

Huawei Developer Conference Polska – agenda wydarzenia

10:00 – 10:05 Powitanie

10:05 – 10:20 Dlaczego warto połączyć swój biznes z ekosystemem Huawei

10:20 – 10:30 Jak zbudowaliśmy silną markę Huawei AppGallery

10:30 – 10:40 Współpraca z partnerami. Maksymalizacja korzyści

10:40 – 10:50 Wyróżnij swoją aplikację i zarabiaj dzięki AppGallery

10:50 – 11:00 HMS Core 5.0; Poznaj moc innowacji

11:00 – 11:10 Huawei Ads. Nowe możliwości monetyzacji aplikacji mobilnych

11:10 – 11:20 Poszukuj rozwiązań na nowo z Petal

11:25 – 11:35 Grupa Empik. Siła partnerstwa z Huawei

11:35- 11:45 Grupa Blix. Miej odwagę sięgać po więcej

Jak wziąć udział w darmowej konferencji Huawel Developer Conference Polska?

By wziąć udział w imprezie wystarczy zarejestrować się na specjalnie przygotowanej stronie — można także śledzić ją za pośrednictwem strony wydarzenia na Facebooku! Uczestnictwo jest całkowicie darmowe.

Tekst powstał przy współpracy z Huawei