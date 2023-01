Ludzki organizm potrzebuje nawet kilku tygodni, aby przyzwyczaić organizm do ekstremalnego zimna. Wszystko przez powolny proces termogenezy, która reguluje temperaturę ciała. Pewien naukowiec uważa jednak, że można ten etap skrócić do kilku godzin. I co ciekawe, jest nim Polak – Jerzy Szablowski.

Pieniądze z grantu sfinansują badania

Na Rice's George R. Brown School of Engineering – renomowanej uczelni medyczno-technicznej w Teksasie – trwają pracę nad stworzeniem niegenetycznych leków, które pozwolą człowiekowi na szybsze przystosowanie się do ekstremalnych mrozów. Przewodzi nimi Polak, Jerzy Szablowski, absolwent MIT i laureat prestiżowej nagrody agencji DARPA.

Szablowski zajmuje się szeroko pojętą inżynierią biomedyczną, a do jego dorobku należy opracowanie środków kontrastowych do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, oraz prace traktujące o monitorowaniu mózgu z molekularną precyzją. Dokonania naukowe zaowocowały grantem, dzięki któremu Polak pod okiem profesor Miao-Hsueh Chen będzie pracował nad lekami przyspieszającymi proces termogenezy.

Wydajna termogeneza bez dreszczy

U ssaków naczelnych występują dwa rodzaje tkanki tłuszczowej – biała oraz brunatna (BAT). Skupmy się na tej drugiej, bo to właśnie jej specyficzne właściwości będą kluczowe dla badań polskiego inżyniera. Tkanka brunatna otacza głównie narządy, kręgosłup i duże naczynia krwionośne, a jej zadaniem jest wytwarzanie ciepła, które jest następnie rozprowadzane po organizmie. Zjawisko to nazywane jest termogenezą, aktywującą się w reakcji człowieka na zimno.

Z termogenezą stykamy się na przykład podczas choroby, gdy nasze ciało ogarniają nieprzyjemne dreszcze. Jest to metoda znacznie bardziej wydajna niż powolne reakcje chemiczne organizmu, ale powoduje dyskomfort i niezdolność do normalnego funkcjonowania. I właśnie to chce zmienić Szablowski. Lek, nad którym pracuje, zwiększa aktywność brunatnej tkanki, przez co ciało rozgrzewałoby się szybciej.

Przydatność? Choćby w przypadku wystąpienia hipotermii, co mogliby wykorzystywać ratownicy górscy. Taki lek mógłby znaleźć też zastosowanie w zwiększaniu wydajności badaczy Arktyki.

„Jeśli masz lek, który sprawia, że ​​brunatna tkanka tłuszczowa jest bardziej aktywna, zamiast spędzać tygodnie na przystosowaniu się do zimna, możesz osiągnąć lepsze wyniki w ciągu kilku godzin” – Jerzy Szablowski

Szablowski twierdzi też, że jego prace przyczynią się do optymalizacji kosztów leczenia różnych chorób i infekcji, dzięki innowacyjnej metodzie badań przesiewowych.

