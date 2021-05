Jedna trzecia Polaków nie posiada e-maila. Ale jest też dobra wiadomość

Mogłoby się wydawać, że posiadanie adresu e-mail jest naprawdę powszechne, ale według danych z Eurostatu tak wcale nie jest. Statystyki wskazują, że około 1/3 Polaków nie posiada skrzynki e-mail, co oczywiście oznacza, że nie korzystają oni z całego szeregu usług online, które wymagają takowego do założenia konta i logowania. W tabeli znalazły się też kraje, gdzie odsetek osób posiadających konto e-mail jest jeszcze mniejsze – Polsce to około 65%, natomiast w Kosowie 29%, Turcji 34%, a w Bośni i Hercegowinie 37%.

Przybywa polskich użytkowników e-maila, ale…

Na tle niektórych europejskich krajów nie wypadamy zbyt korzystnie, ponieważ w Holandii, Szwecji czy Finlandii co najmniej 90% społeczeństwa posiada skrzynkę e-mail. Ale wyprzedzają nas także Czesi (82%), Węgrzy, Litwini (72%) i Słowacy (71%), więc wielu naszych bezpośrednich sąsiadów. Jednak to nie brak dostępu do Internetu mógłby być głównym czynnikiem decydującym o nieposiadaniu konta e-mail, ponieważ tylko 83% internautów w naszym kraju posiada taką skrzynkę.

Notujemy wzrosty, to prawda, w ciągu 5 ostatnich lat liczba użytkowników e-maila w Polsce wzrosła o 11%, a co więcej Eurostat wskazuje, że częściej komunikujemy się za pomocą e-maila, aniżeli przy użyciu mediów społecznościowych czy wideorozmów. Jak niewielką kroplą w morzu jesteśmy pokazuje globalna liczba użytkowników e-maila, która wynosi około 4 mld, a do 2025 roku ma ich jeszcze przybyć 600 mln.

