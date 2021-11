Jedna aplikacja by mieć je wszystkie - Charge myHyundai daje dostęp do ponad 600 ładowarek w Polsce

Jeśli miałbym je sklasyfikować to na samym szczycie była niepewność związana z kwestią ładowania akumulatora. Publicznych ładowarek jest obecnie znacznie mniej niż stacji benzynowych, a mimo to obsługiwane są przez dziesiątki różnych podmiotów, które mają własne zasady, ceny i karty dostępowe. W pierwszej chwili może to przerażać i powodować niepotrzebny stres związany chociażby z dostępnością danego punktu ładowania. Dlatego Hyundai postanowił wyjść naprzeciw klientom i od 2 listopada rusza w Polsce z programem Charge myHyundai, który znacznie uprości ładowanie samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in w publicznych ładowarkach.

Czym jest Charge myHyundai?

Charge myHyundai to nowa usługa ładowania od firmy Hyundai adresowana do posiadaczy samochodów tej marki. W jej ramach właściciele samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in będą mogli przy pomocy jednej aplikacji/karty korzystać z ponad 600 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i ponad 280 000 takich punktów w 29 krajach Europy. To wszystko w ramach przejrzystej oferty i w konkurencyjnej cenie, która będzie zależała od tego jak często zamierzamy z tego rozwiązania korzystać.

Aby skorzystać z nowej usługi, poza posiadaniem samochodu z floty marki Hyundai, trzeba jeszcze zarejestrować swoje konto w aplikacji na smartfona (iOS lub Android) albo przez dedykowaną stronę internetową i wybrać odpowiednią dla swoich potrzeb taryfę. Te omówimy sobie jednak w osobnym akapicie. Po kilku dniach otrzymamy też specjalną kartę zbliżeniową, która będzie naszym kluczem do wszystkich ładowarek dostępnych w ramach usługi. Wszyscy dealerzy marki Hyundai z chęcią pomogą przejść przez cały proces bezboleśnie, aby już po wyjeździe z salonu móc cieszyć się wolnością jaką daje samochód elektryczny.

Jakie korzyści daje program Charge myHyundai?

Program skupia ponad 500 operatorów oferujących swoje ładowarki w całej Europie, w tym największe sieci takie jak Ionity oraz popularnego w Polsce Greenwaya. W ramach jednego abonamentu pozwala nie tylko na wykorzystanie tysięcy ładowarek, ale przede wszystkim daje spokój ducha. Przejrzysta aplikacja pozwala na wygodne zaplanowanie podróży i umożliwia nam sprawdzenie nie tylko dostępności konkretnych punktów, ale również ich możliwości technicznych (moc i prąd ładowania). Co więcej w najnowszym modelu - Hyundai IONIQ 5 program Charge myHyundai będzie zintegrowany z systemem multimedialnym, co daje jeszcze wygodniejszy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Na mapie znajdziemy wszystkie dostępne w ramach programu ładowarki w naszej okolicy i w czasie rzeczywistym będziemy mogli sprawdzić czy są wolne, z jaką mocą mogą naładować nasz samochód, jaką posiadają wtyczkę, a także ile kosztuje 1 kWh.

To jednak nie wszystko. Aplikacja pomoże też zaplanować podróż w dowolne miejsce w Europie z uwzględnieniem zasięgu naszego pojazdu i dostępności punktów ładowania. Do dyspozycji jest ich obecnie już ponad 280 000, a z czasem, wraz z rozwojem poszczególnych sieci będzie ich jeszcze więcej. Największa zaleta usługi Charge myHyundai to jednak prostota. Niezależnie od tego do jakiej sieci należy ładowarka, my obsługujemy ją przy pomocy naszej karty Charge myHyundai i na koniec miesiąca przyjdzie tylko jedna faktura za ładowanie naszego pojazdu, którą można wygodnie opłacić również w samej aplikacji. Nie musimy się zatem martwić koniecznością posiadania kart dostępowych kilku różnych sieci czy opłacaniem kilku abonamentów aby taniej ładować swój samochód elektryczny. To ogromna zaleta, która rozwiązuje jeden z głównych problemów z jakim muszą mierzyć się posiadacze aut elektrycznych. Zapytacie pewnie zatem ile to kosztuje, a odpowiedź brzmi - to zależy.

Jak dobrać odpowiednią taryfę i ile to kosztuje?

Hyundai chce dopasować się do swoich klientów dlatego przygotował w ramach programu Charge myHyundai aż 3 taryfy - Flex, Smart i Easy, które odpowiadają potrzebom różnych grup użytkowników samochodów elektrycznych.

Flex to najprostsza oferta dla osób, które przeważnie ładują swój samochód w domu albo są użytkownikami hybryd typu plug-in. W jej ramach nie ma żadnego miesięcznego abonamentu, a jedyny koszt jaki ponosi kierowca to 10 PLN podczas rejestracji w ramach opłaty aktywacyjnej oraz za kartę zbliżeniową. W ramach tego abonamentu naliczana jest też opłata za sesję ładowania (2,14 zł + opłata operatora, jeśli jest wymagana), a cena za 1 kWh zależy od cennika operatora. Cenę możemy zawsze sprawdzić w aplikacji Charge myHyundai przed rozpoczęciem ładowania.

W taryfie Smart nie ma jednorazowej opłaty za aktywację, a koszt miesięcznego abonamentu ustalony został na 17 zł. W ramach tego rozwiązania nie płacimy jednak opłaty za sesję ładowania, a cena za 1 kWh jest o około 10-15% niższa niż standardowa, dostępna w ofercie taryfy Flex. Jest to zatem rozwiązanie przeznaczone dla osób, które sporo podróżują swoim elektrykiem i często korzystają z publicznych punktów ładowania.

Ostatnia taryfa o nazwie Easy stawia na prostotę. W cenie miesięcznego abonamentu w wysokości 29,95 zł mamy stałą cenę za 1 kWh niezależnie od tego jaki cennik oferuje dany operator. Hyundai ustalił swoje ceny w Polsce na poziomie 0,95 zł/kWh w przypadku ładowarek AC (max. 22 kW) oraz 1,95 zł/kWh w przypadku ładowarek DC. Jeśli zatem nie chcecie się bawić w szukanie najtańszego punktu ładowania w okolicy to może to być bardzo dobre rozwiązanie, bo cena jest bardzo konkurencyjna.

Elektryczna flota marki Hyundai cały czas rośnie, sprawdź co oferują innowacyjne modele IONIQ 5 i Kona Electric

Hyundai w swojej ofercie ma obecnie już kilka samochodów elektrycznych, w tym bardzo lubiany model Kona Electric oraz najnowszy IONIQ 5, który robi ogromne wrażenie swoim designem i funkcjonalnością. Obecnie szczególnie jednak warto zwrócić uwagę na wyprzedaż poprzedniej wersji modelu Kona Electric, który w ramach promocji i po dopłacie z programu Mój elektryk może kosztować nawet mniej niż 120 000 złotych. I to w wersji z baterią o pojemności 64 kWh, która oferuje zasięg WLTP rzędu 484 km. Co więcej kupując ten model można otrzymać również voucher o wartości 2000 złotych do wykorzystania w aplikacji Charge myHyundai na ładowanie akumulatorów na publicznych stacjach ładowania.

Nowa Kona Electric jest już nieco droższa, ale dzięki odświeżonej stylistyce jest jeszcze bardziej elegancka i wyrafinowana. Oferuje przy tym świetne osiągi (204 KM, 64 kWh) oraz bardzo funkcjonalne wnętrze, które doskonale sprawdzi się w miejskiej dżungli. Pojemny akumulator, na który Hyundai udziela 8 lat gwarancji z limitem 160 000 km, umożliwia pokonywanie nawet długich tras, a szybkie ładowanie o mocy do 100 kW pozwala na uzupełnienie energii w 30 minut. Nowa Kona Electric to także szereg nowych technologii wpływających nie tylko na poprawę naszego bezpieczeństwa, ale również na komfort korzystania z samochodu. Aplikacja Bluelink pozwala np. na zdalne uruchamianie klimatyzacji jeszcze przed rozpoczęciem podróży i nagrzanie lub schłodzenie auta do pożądanej temperatury. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Nie można też zapomnieć o flagowym modelu Hyundai IONIQ 5 bazującym na nowej platformie E-GMP. To rozwiązanie ze wszech miar rewolucyjne, nie tylko za sprawą ponadczasowego designu, ale przede wszystkim zastosowanej technologii. Ten model możemy zamówić z akumulatorem o pojemności 58 lub 73 kWh i z silnikami o mocy nawet 305 KM. W dodatku obsługuje szybkie ładowanie o mocy nawet 350 kW pozwalające odzyskać 111 km zasięgu w 5 minut. Dzięki temu gwarantuje osiągi sportowego auta (5,2 sekundy do 100 km/h w najmocniejszej wersji) i funkcjonalność auta rodzinnego. Wnętrze modelu IONIQ 5 otwiera nowy rozdział w historii marki Hyundai i daje użytkownikom komfort jakiego próżno szukać w autach spalinowych, a w połączeniu z nowoczesnymi technologiami jak choćby integracja z systemem Charge myHyundai, otrzymujemy samochód nowej generacji, który pozwala bezboleśnie wejść w erę elektromobilności.

