Na początek jako pierwsi z 5G skorzystają abonenci obecni i nowi, którzy wybrali Plan Mobilny 75 za 75 zł miesięcznie. Oprócz nich dostęp do 5G uzyskają klienci wybierający pakiety Orange Love Extra lub Premium oraz nowe Plany Firmowe L i XL. Aby móc skorzystać z nowej technologii, należy oczywiście być w posiadaniu smartfona, który ją wspiera. Taki właśnie wchodzi do sprzedaży w Orange, a mowa o Samsungu Galaxy S20+ 5G.

Więcej o tym modelu możecie przeczytać w naszym wpisie – Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra – pierwsze wrażenia oraz obejrzeć na poniższym wideo:

Jeśli chodzi o samą specyfikację Samsunga Galaxy S20+ 5G, przedstawia się ona następująco:

Samsung Galaxy S20+ 5G Ekran 6,7 cala, QuadHD+ Dynamic AMOLED (525 ppi), HDR10+ Aparaty Ultra Wide 12 Mpix, f/2.2 Standard 12 Mpix, f/1.8, OIS Telephoto 64 Mpix, f/2.0, OIS Czujnik głębi Hybrid Optic Zoom 3x Super Resolution Zoom 30x Selfie 10 Mpix, f/2.2 Rozmiar 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, 186g Procesor Exynos 990, 7 nm, Octa core 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2.0 GHz Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 512 GB + microSD Bateria 4500 mAh LTE 4×4 MIMO, Cat. 20, 2 Gbps down / 150 Mbps up Ładowanie bezprzewodowe Fast Wireless Charging 2.0 (1oW), PowerShare Inne IP68, rozpoznawanie twarzy, czytnik lini papilarnych Cena 4849 PLN

Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska ds. rynku konsumenckiego:

Chcemy, aby nasi klienci mogli jak najpełniej korzystać z możliwości, jakie da nowa generacja sieci mobilnej. Dlatego planujemy uruchomić prawdziwe 5G, wraz z kompatybilnymi urządzeniami i w częstotliwościach do tego przewidzianych. Technologicznie jesteśmy do tego gotowi, chcemy to zrobić tuż po uzyskaniu przydziału niezbędnego pasma. Dlatego już dziś oferujemy dwa pierwsze elementy: smartfony obsługujące przyszła sieć 5G i paczki internetu, które sprostają ich wymaganiom. Klienci, którzy już teraz wybiorą nasze najnowsze, jeszcze bardziej atrakcyjne plany, jako pierwsi skorzystają z sieci 5G, gdy tylko zostanie uruchomiona.

W oczekiwaniu na 5G, Orange zwiększa w tych planach dostępne paczki internetu. W Planie Mobilnym 75 z dotychczasowych 30 GB, klienci otrzymają 70 GB, z kolei w Orange Love Extra z 15 GB do 20 GB, a w Orange Love Premium z 30 GB do 40 GB. Jeśli chodzi o plany Orange Love Mini i Standard z obecnych 7 GB klienci otrzymają 10 GB. Co ważne, nie tylko nowi klienci dostaną większe paczki danych, ale i obecni korzystający z Planu Mobilnego 75 oraz Orange Love Extra i Premium. Wystarczy, że w aplikacji Mój Orange, zaznaczą opcję, że będą chcieli w przyszłości korzystać z 5G, a większa paczka danych automatycznie zwiększy się na ich koncie, bez dodatkowych opłat.

Jaką cenę Orange ustalił na Samsunga Galaxy S20+ 5G? W Planie Mobilnym dostępny on będzie w cenie na start 199 zł i później w 24 ratach po 184 zł. Łącznie więc za sam sprzęt zapłacicie po dwóch latach 4 615 zł, czyli 234 zł taniej niż cena sklepowa, no ale trzeba się liczyć ze sporym kosztem abonamentu. Razem z abonamentem dwuletni koszt zamknie się w kwocie 6 415 zł.

Na stronach Plusa i T-Mobile nie znalazłem tego modelu, za to w Play jest już od jakiegoś czasu dostępny w cenie na start w wysokości 499 zł i 24 ratach po 180 zł. Sprawdzałem cenę dla abonamentu Play SOLO L za 70 zł, z pełnym nolimit na rozmowy i wiadomości oraz 35 GB transferu danych. Tutaj całkowity koszt po dwóch latach wyniesie 6 499‬ zł, czyli nieznacznie więcej niż w Orange. Co ciekawe, Play w oczekiwaniu na 5G również podwyższył abonentom paczkę danych do 70 GB, ale tylko na pół roku.