Jakiego robota sprzątającego wybrać z oferty iRobot?

Co oferuje każdy robot odkurzający iRobot Roomba?

Zanim omówimy różnice pomiędzy poszczególnymi seriami, to warto pewnie najpierw sprawdzić co wszystkie mają wspólnego i dlaczego są jednymi z najlepszych robotów sprzątających na rynku. Największy wyróżnik iRobotów to opatentowany, trzystopniowy system usuwania brudu. Wszystko zaczyna się od wirującej szczotki na boku urządzenia, która skutecznie wymiata nieczystości ze wszystkich zakamarków i kątów, kierując je do głowicy czyszczącej. Tam natomiast mamy dwie przeciwbieżnie ruszające się szczotki, które skutecznie zbierają brud i podnoszą go do otworu ssącego. Siła ssąca pozwala natomiast na ich szybki transport do szczelnego pojemnika na brud. Największy wyróżnik względem konkurencyjnych rozwiązań to obecność dwóch, a nie jednej szczotki. Pozwalają one na skuteczniejsze sprzątanie i lepiej radzą sobie np. z czyszczeniem dywanów, zapewniając większą skuteczność już po jednym przejeździe robota.

Co więcej każdy robot odkurzający Roomba obsługuje technologię Dirt Detect, która polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym ile brudu trafia do pojemnika. Gdy robot wykryje zwiększone stężenie, zaczyna dane miejsce sprzątać dokładniej poświęcając mu więcej czasu. Dzięki temu mamy pewność, że nawet największe zabrudzenia zostaną dokładnie posprzątane. Wreszcie ostatni wspólny element, to obecność na obudowie trzech przycisków, Clean, Spot i Dock. Ten pierwszy natychmiast uruchamia sprzątanie, Spot wymusza na robocie sprzątanie w danym miejscu o powierzchni ok. 1,5 m^2, a Dock wysyła iRobota to stacji dokującej aby się naładował.