Jak rozpoznać kraj dzwoniącego po numerze telefonu? [PORADNIK]

Jaki to kraj? Jak sprawdzić, kto do nas dzwoni po prefiksie kraju?

W dzisiejszych czasach trudno uniknąć niechcianych połączeń telefonicznych. RODO niestety nie zmieniło sytuacji i telemarketerzy wciąż dzwonią do nas z najróżniejszymi ofertami. Jeszcze większym problemem są oszuści i scammerzy. Ale jeśli dzwonią zza granicy, a Ty jesteś przekonany, że z danym krajem nie łączą Cię żadne sprawy, możesz po prostu nie odbierać. Dziś podpowiemy, jak sprawdzić, skąd ktoś do nas dzwoni.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie otrzymujemy wiele połączeń z różnych części świata. Czasami jesteśmy zainteresowani sprawdzeniem, z którego kraju dzwoni do nas osoba, zanim odbierzemy, zwłaszcza gdy nie jesteśmy w stanie rozpoznać numeru telefonu. Jest kilka sposobów, aby rozpoznać kraj dzwoniącego, wykorzystując prefiks kraju.

Źródło: Depositphotos

Kto dzwoni? – Korzystanie z internetowych baz danych

Istnieje wiele stron internetowych, które oferują usługę identyfikacji kraju na podstawie prefiksu numeru telefonu. Niezbędne informacje o kodach państw można znaleźć m.in. na:

Te strony posiadają rozległe bazy danych numerów kierunkowych z różnych krajów. Wystarczy wprowadzić prefiks numeru, a strona poda informacje o kraju, z którego pochodzi numer.

Aplikacje do identyfikacji numerów

Na rynku dostępne są również różne aplikacje na smartfony, które oferują funkcję identyfikacji numerów telefonów. Przykłady popularnych tytułów to m.in. Truecaller, Caller ID & Number Locator, czy CallerSmart. Te aplikacje wykorzystują swoje własne bazy danych lub łączą się z tymi dostępnymi w sieci, aby rozpoznać kraje dzwoniące po prefiksie. Można zainstalować taką aplikację na swoim telefonie i połączyć ją z książką telefoniczną, aby otrzymywać informacje o krajach dzwoniących. Co ważne, takie narzędzia pozwolą również rzadziej odbierać połączenia od telemarketerów. W bazach dostępne są nie tylko prefiksy, ale także informacje o charakterze wybranych numerów.

Źródło: Depositphotos

Sprawdź, kto dzwonił w wyszukiwarce

Jeśli nie masz dostępu do specjalistycznych stron lub aplikacji, można również skorzystać z najprostszego rozwiązania – po prostu wpisz numer telefonu w wyszukiwarkę internetową, np. Google. Już pierwsze wyniki wyszukiwania powinny zawierać informacje na temat kraju pochodzenia numeru. Najprawdopodobniej Google wyświetli Ci po prostu strony należące do bazy któregoś z serwisów podobnych do tych, jakie omówiliśmy w pierwszym paragrafie.

Kto dzwoni? Najpopularniejsze kraje

Wszystkie kraje mają swoje unikalne prefiksy, które umożliwiają identyfikację źródła połączenia. Przyjrzymy się teraz najpopularniejszym z nich. Warto zapamiętać tych kilka krótkich numerów, gdyż to właśnie z nich najczęściej dzwoni się do Polski. Jeśli jesteś przekonany(-a), że w wybranej lokalizacji nie mieszka żadna ciocia, a z państwem nie łączą Cię żadne kontakty biznesowe, zignorowanie połączenia może nie być wówczas najgorszym pomysłem...

Niemcy – Prefiks kraju: +49

– Prefiks kraju: +49 USA – Prefiks kraju: +1

– Prefiks kraju: +1 Wielka Brytania – Prefiks kraju: +44

– Prefiks kraju: +44 Francja – Prefiks kraju: +33

– Prefiks kraju: +33 Ukraina – Prefiks kraju: +380

Wakacyjne kraje po prefiksie

Podczas okresu wakacyjnego niektóre kraje stają się szczególnie popularne jako destynacje turystyczne. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jak wyglądają ich prefiksy. Nikomu tego nie życzymy, ale nigdy nie wiadomo, kiedy może zadzwonić manager hotelu z informacją, że rezerwacja została odwołana... Oto kilka najpopularniejszych destynacji:

Chorwacja – Prefiks kraju: +385

– Prefiks kraju: +385 Hiszpania – Prefiks kraju: +34

– Prefiks kraju: +34 Włochy – Prefiks kraju: +39

– Prefiks kraju: +39 Albania – Prefiks kraju: +355

– Prefiks kraju: +355 Gruzja – Prefiks kraju: +995

– Prefiks kraju: +995 Bułgaria – Prefiks kraju: +359

– Prefiks kraju: +359 Cypr – Prefiks kraju: +357

– Prefiks kraju: +357 Turcja – Prefiks kraju: +90

– Prefiks kraju: +90 Egipt – Prefiks kraju: +20

Zawsze warto wiedzieć, kto do Ciebie dzwoni. Identyfikacja kraju po prefiksie numeru telefonu może być kluczem do rozwiązania zagadki i uniknięcia rozmowy z kimś obcym. Dzięki dostępnym narzędziom, takim jak internetowe bazy danych, aplikacje do identyfikacji numerów i wyszukiwarki internetowe, możemy szybko odkryć, skąd pochodzi tajemniczy telefon. Niezależnie od tego, czy to popularne kraje, takie jak Niemcy, USA, UK, Francja i Ukraina, czy też malownicze destynacje wakacyjne, jak Chorwacja, Hiszpania, Włochy, Albania i Gruzja – z łatwością możemy odczytać ich kraje po prefiksie. Kiedy następnym razem zadzwoni telefon zza granicy, będziesz wiedział(a) co robić!