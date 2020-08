Jaki telefon do 600 zł warto kupić?

Drugą rzeczą, o której zdecydowanie warto pamiętać w przypadku telefonów budżetowych, to to, że na tej półce cenowej im więcej się wydaje, tym więcej można otrzymać. Nie ma tu takich różnic jak w przypadku flagowców, że ceny poszczególnych modeli z prawie identyczną specyfikacją różnią się od siebie czasem i o setki złotych. Nawet jeżeli więc mamy bardzo ograniczony budżet, warto celować w górne jego rejony, ponieważ wtedy dostaniemy urządzenie, które nie tylko będzie miało więcej funkcji, ale też – dłużej nam posłuży.

Trzecią i ostatnią poradą jest natomiast to, że jakby producenci ich nie reklamowali, to do telefonów z tej półki cenowej trzeba podchodzić z dużą dozą wyrozumiałości. Pomimo tego, że montowane są w nich coraz wydajniejsze podzespoły, to rozwój oprogramowania sprawia, że korzystanie z takich urządzeń nigdy nie będzie tak komfortowe jak przypadku droższych telefonów z takiej samej generacji. Przycinające się animacje, kiepsko chodzące gry czy długie zamyślenia, a także relatywnie krótki „czas żywotności” takiego urządzenia to coś, na co godzimy się wybierając tę półkę cenową.

Na te podzespoły zwróć szczególną uwagę

Jeżeli wybieramy telefon budżetowy, warto jest zwrócić uwagę na kilka kwestii i wartościować je mocniej niż inne. Chodzi mi tu o te kwestie, od których bezpośrednio zależy działanie samego urządzenia. Dlatego przede wszystkim należy patrzeć, jaki procesor ma dane urządzenie. Większość z nas nie rozpozna układów po ich nazwach kodowych, warto jednak poświęcić chwilę i poszukać tego, jak dany SoC radzi sobie w benchmarkach. Im więcej punktów tym lepiej dla nas, ponieważ w prostej linii przełoży się to na lepsze i dłuższe działanie naszego telefonu. Drugą rzeczą, na którą warto patrzeć jest pamięć RAM – tutaj też, im więcej tym lepiej. Pozwoli to bowiem więcej programów załadować w tle i tym samym – znacznie przyspieszy działanie urządzenia. Bardzo podobnie jest z pamięcią masową. Zanim kupimy telefon, upewnijmy się, że mamy jaj wystarczająco dużo i że jest ona odpowiednio szybka (np. eMMC 5.1 bądź któryś z nowszych UFS) – to również wizualnie przyspieszy telefon, ponieważ nie będzie on musiał czekać na załadowanie się treści. Ostatnim kluczowym elementem, który dla mnie jest najważniejszy w budżetowcach, to ekran. Nie musi on być najostrzejszy ani też – najlepiej reprodukować kolorów. Musi być jednak wystarczająco jasny, aby komfortowo pracowało się na nim także w jasnym świetle dnia.