Sklepy internetowe cały czas działają, podobnie jak firmy kurierskie, dlatego nie powinniście mieć problemów z zakupem żadnego z poniższych monitorów. Ba na rynku można już powoli obserwować pojawiające się promocje, które zachęcają do zakupów przez internet, bo dla wielu firm i sklepów to obecnie jedyna droga zbytu. Możecie poprawić sobie nie tylko komfort grania, ale wspomóc też firmy, które muszą mierzyć się ze sporym ograniczeniem sprzedaży.

Tanie monitory do gier 1080p

Acer Nitro VG240

Acer Nitro VG to cała seria tanich monitorów do gier dostępna w rozmiarach od 21,5 do 27 cali. Nie mają co prawda najszybszej matrycy, ale odświeżanie 75 Hz to i tak lepiej niż standardowe monitory. Do tego jest wsparcie dla technologii AMD FreeSync, a matryca to IPS, który nie zapewnia może najwyższej kontrastu, ale za to świetne kolory i bardzo dobre kąty widzenia. Najważniejszy czynnik to jednak cena, najmniejszy model o przekątnej 21,5 cala kosztuje zalewie 450 PLN, za 24 cale w 1080p trzeba zapłacić 550 PLN, a za 27 cali – 750 PLN.

AOC 24G2U

Jedna z najlepszych propozycji w rozmiarze 24 cale i z matrycą FullHD. Tutaj mamy już wszystko czego gracz może wymagać, czyli czas reakcji na poziomie 1 ms, odświeżanie 144 Hz i wsparcie dla FreeSync. Matryca to oczywiście IPS, a dzięki bardzo cienkim ramkom całość również prezentuje bardzo dobrze. Podstawa ma regulację wysokości oraz pochylenia, a monitor wyposażony jest w 2 porty HDMI, DisplayPort oraz wejście VGA. To wszystko w cenie około 900 PLN.

AOC C32G1

To propozycja dla tych, dla których liczy się szczególnie rozmiar. Ekran o rozmiarze 32 cali nadal ma rozdzielczość 1920×1080 pikseli, a matryca VA jest nieco zakrzywiona i oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. Nie zabrakło też regulacji wysokości czy odpowiedniego zestawu portów i wsparcia dla technologii FreeSync. Matryca VA ma swoje wady, ale mimo wszystko to jedna z ciekawszych propozycji w tym rozmiarze. Cena to około 1100 PLN.

Tanie monitory do gier 1440p

Acer Nitro VG270

Przy bardzo skromnym budżecie w rozdzielczości 2560×1440 pikseli ponownie najlepiej wypada Acer Nitro VG270, który oferuje matrycę IPS, odświeżanie 75 Hz, a także obsługę FreeSync i G-Sync. Do kolorów nie można mieć zarzutów, tym bardziej w cenie około 1000 PLN.

AOC CQ27G2

Jeśli szukacie nieco szybszej matrycy i regulacji wysokości to ciekawą propozycją jest AOC CQ27G2, który oferuje matrycę VA o odświeżaniu 144 Hz i rozdzielczości 2560×1440 pikseli. Ekran o przekątnej 27 cali jest lekko zakrzywiony, z tyłu natomiast znajdziemy zestaw potrzebnych portów (HDMI, DisplayPort, VGA). Monitor kosztuje około 1500 PLN.

HP X27i 2K

Zaledwie 100 PLN drożej można kupić HP X27i 2K, który wyposażony został w matrycę IPS o wyższej jasności (max. 350 cd/m2) i rozdzielczości 2560×1440 pikseli. Odświeżanie to oczywiście 144 Hz, a do tego jest jeszcze skromny zestaw portów (1x HDMI, 1x DisplayPort). Nie jest to wysoka półka, ale my przecież szukamy taniego monitora do gier ;).

Tanie monitory do gier Ultrawide 1440p

LC-Power M34-UWQHD-100-C

Dla miłośników kinowych proporcji też coś się znajdzie. Najtańsza propozycja z matrycą VA o odświeżaniu 100 Hz kosztuje około 1800 PLN, co nie jest może niską kwotą, ale pamiętajcie, że ekran ma przekątną 34 cale i rozdzielczości 3440×1440 pikseli. To całkiem spora powierzchnia i wymagająca pod kątem karty graficznej, ale wrażenia z rozgrywki są świetne. Oczywiście monitor ma swoje mankamenty, nie ma regulacji wysokości i wymaga trochę zabawy z kalibracją, ale w tej cenie trudno narzekać.

MSI Optix MAG341CQ

Jeśli natomiast szukacie czegoś bardziej markowego to bardzo podobny monitor oferuje MSI, który ma zbliżone parametry (100 Hz, 3440×1440 pikseli, matryca VA). Chociaż tutaj też brakuje np. regulacji wysokości. Cena to około 2500 PLN.

Jak się okazuje, przyzwoity monitor do gier można już kupić za niespełna 500 PLN, wszystko oczywiście zależy od wymagań. Za 144 Hz trzeba już zapłacić bliżej 1000 PLN, ale jeśli gracie w dynamiczne gry, to tego typu monitor może znacząco wpłynąć na komfort rozgrywki. Jeśli macie jakieś swoje ciekawe propozycje, to podzielcie się nimi w komentarzach.