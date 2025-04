Nie kupuj roweru elektrycznego w ciemno. Sprawdź, co jest na topie!

Jaki rower elektryczny kupić? Przegląd najpopularniejszych modeli.

Jeśli myślisz o zakupie e-bike’a, ale gubisz się w morzu dostępnych opcji, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Sprawdziliśmy, co słychać na polskim rynku w 2025 roku. Pogrzebaliśmy w sieci, aby sprawdzić, które rowery elektryczne, z tych dostępnych na naszym rynku, cieszą się dobrą opinią. Propozycje podzieliliśmy na dwa segmenty cenowe – do 5000 zł i powyżej tej kwoty. Mamy nadzieję, że to zestawienie pomoże wybrać coś dla siebie.

Na co patrzeć, kupując rower elektryczny?

Zanim przejdziemy do modeli, kilka słów o podstawach. Silnik to serce każdego roweru elektrycznego. W Polsce nie trzeba robić prawa jazdy na motorower, jeśli jego moc nie przekracza 250 W i wspomaga jazdę do 25 km/h. Centralny (przy korbie) daje lepszy balans, tylny jest tańszy i prostszy. O zasięgu decyduje oczywiście bateria. Standard to 400-600 Wh, czyli 50-100 km, choć waga użytkownika i teren robią różnicę. Osprzęt? Szukaj hydraulicznych hamulców tarczowych i sensownych przerzutek, jeśli chcesz roweru na lata. Aluminiowa rama będzie lekka, stalowa bardziej odporna na uszkodzenia. I jeszcze jedno. Serwis to coś, o czym łatwo zapomnieć. Tani rower może robić dobre wrażenie, ale problem pojawi się, gdy padnie bateria, a na rynku zabraknie części zamiennych. Warto więc stawiać na marki, które mają już ugruntowaną pozycję.

Elektryczne rowery budżetowe do 5000 zł

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rowerem elektrycznym albo po prostu nie chcesz wydawać fortuny, spokojnie – w tej cenie da się znaleźć solidny sprzęt. W tym segmencie dominują modele miejskie i uniwersalne, z silnikami w piaście i prostym, ale wystarczającym osprzętem. Idealne na dojazdy, zakupy, rekreację i spokojne wypady za miasto.

INDIANA E-Cruise U19 – budżetowy rower miejski dla każdego

Ten rower to idealna opcja, jeśli potrzebujesz wygodnego środka transportu na co dzień – do pracy, na zakupy czy spokojne weekendowe przejażdżki. Łatwo się wsiada (rama typu "low-step", czyli tzw. "damka"), ma cichy silnik w tylnym kole i baterię wystarczającą nawet na 100 km jazdy. Napęd Shimano i 7 biegów wystarczą w mieście, a hydrauliczne hamulce zapewnią bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych. Rower ma też błotniki, bagażnik i oświetlenie – czyli wszystko, czego potrzeba od razu po wyjęciu z pudełka.

Dla kogo? Dla osób szukających wygodnego, nieskomplikowanego roweru miejskiego z elektrycznym wspomaganiem.

Kross Hexagon Boost 1.0 – uniwersalny wybór do miasta i lasu

Jeśli chcesz jednego roweru do wszystkiego, Hexagon Boost 1.0 to rozsądna opcja. Sprawdzi się w mieście, ale też bez problemu poradzi sobie na leśnych ścieżkach czy szutrowych drogach. Ma mocną ramę, amortyzator z przodu, 24 biegi i napęd Shimano. Wspomaganie zapewnia silnik w tylnym kole, a bateria pozwala na pokonanie kilkudziesięciu kilometrów. Hydrauliczne hamulce zwiększają kontrolę i bezpieczeństwo.

Dla kogo? Dla tych, którzy jeżdżą nie tylko po asfalcie i chcą roweru do różnych zastosowań – bez przepłacania.

Zundapp Green 7.7 – dobry wybór na początek

To jeden z najtańszych modeli w zestawieniu, ale oferuje wszystko, czego potrzeba do spokojnej jazdy. Ma klasyczną ramę, prosty silnik w tylnym kole i baterię o zasięgu do 100 km. Do tego 21 biegów Shimano i hamulce V-brake – łatwe w naprawie i serwisowaniu. Rower nie jest demonem prędkości ani mocy, ale wystarczy do codziennych dojazdów i lekkich wycieczek.

Dla kogo? Dla osób, które chcą spróbować, czy e-bike to coś dla nich bez wydawania fortuny.

Kross Evado Hybrid 1.0 – rower crossowy dla aktywnych

Evado Hybrid 1.0 to propozycja dla tych, którzy chcą jeździć dalej i częściej – zarówno po mieście, jak i poza nim. Ma baterię o dużej pojemności (522 Wh), silnik Bafang w tylnej piaście i lekką ramę. Do tego 27 biegów Shimano, amortyzator z blokadą i hydrauliczne hamulce tarczowe. Sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na polnej drodze.

Dla kogo? Dla aktywnych użytkowników, którzy chcą mieć rower „do wszystkiego” – na weekend i na dojazdy.

Romet Wagant RM 1 Integrated – rower miejski

Romet Wagant to rower dla tych, którzy chcą spokojnie jeździć na dłuższych dystansach – z sakwą, bagażem, może nawet na dłuższe wakacje. Oferuje wygodną pozycję za kierownicą, zintegrowaną baterię i silnik Bafang w tylnej piaście. Napęd Shimano z 7 biegami, amortyzowany widelec i regulowany mostek zwiększają komfort jazdy, a bagażnik i błotniki pozwalają zabrać wszystko, co trzeba.

Dla kogo? Dla osób planujących rekreacyjne, dłuższe trasy i ceniących wygodę ponad sportowe osiągi.

Rowery elektryczne z wyższej półki

Tutaj zaczyna się jazda na serio. Wyższy budżet to nie tylko większy zasięg i mocniejsze wspomaganie, ale też lepsze zawieszenie, wytrzymalsze komponenty i więcej frajdy z jazdy – zwłaszcza w terenie. W tej kategorii znajdziesz rowery elektryczne, które poradzą sobie na górskich szlakach, długich trasach i w każdych warunkach.

Ecobike RX500 – górski e-bike z konkretną mocą

Jeśli szukasz roweru elektrycznego, który poradzi sobie w terenie i nie zatrzyma się na pierwszym stromym podjeździe, RX500 to mocny kandydat. Ma silnik umieszczony centralnie, co zapewnia lepsze wyważenie i naturalniejsze odczucie jazdy. Bateria ukryta w ramie wystarcza na długie trasy, a szerokie opony i amortyzator powietrzny sprawiają, że rower radzi sobie z kamieniami, błotem czy korzeniami. Osprzęt Shimano z 10 biegami jest prosty w obsłudze i trwały. RX500 to solidny sprzęt dla tych, którzy chcą spróbować prawdziwego e-MTB bez wchodzenia jeszcze w segment zawodowy.

Trek Powerfly 4 – sprawdzony wybór na dłuższe wyprawy

Powerfly 4 to model z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jest napędzany znanym i cenionym silnikiem Bosch Performance CX, który płynnie wspomaga jazdę, także w trudniejszym terenie. Bateria 625 Wh pozwala przejechać naprawdę sporo bez ładowania. System ładowania i wyjmowania akumulatora jest prosty i nie wymaga żadnych narzędzi. Całość zbudowana jest na mocnej, aluminiowej ramie. To dobry wybór, jeśli chcesz zacząć przygodę z e-MTB i mieć pewność, że kupujesz coś sprawdzonego.

Giant Trance X E+ 1 – do ostrej jazdy w górach

Ten model to już sprzęt dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko spokojnych wycieczek. Ma duże koła, pełne zawieszenie i mocny silnik z ogromnym momentem obrotowym, co pozwala zjeżdżać i podjeżdżać nawet tam, gdzie zwykłe rowery sobie nie radzą. Bateria o dużej pojemności pozwala na całodniowe szaleństwa na trasach typu "singletrack". Możesz też dopasować geometrię ramy do stylu jazdy, co docenią bardziej zaawansowani użytkownicy. Trance X E+ 1 to rower, który nie ogranicza – wręcz przeciwnie, zachęca do bicia kolejnych rekordów.

Orbea Rise H30 – lekki, ale z charakterem

Orbea Rise H30 to e-bike dla tych, którzy cenią sobie lekkość i naturalne wrażenia z jazdy. Waży mniej niż większość rowerów elektrycznych, ale nadal oferuje silne wspomaganie na podjazdach i trudniejszych odcinkach. Dzięki sprytnie dobranemu silnikowi i lekkiej ramie jazda przypomina klasyczne MTB – z tą różnicą, że łatwiej podjeżdżasz pod górę. Rower ma porządne zawieszenie, które wybiera nierówności i pozwala zachować kontrolę na zjazdach.