Elektryczny rower ładowany z USB-C. Dlaczego dopiero teraz?

Rowery elektryczne są na rynku już od kilku lat i cieszą się coraz większą popularnością. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że do tej pory nikt nie wpadł na to aby ładować je z gniazda USB-C.

Ampler to niewielka estońska firma, która sprzedaje elektryczne rowery już od kilku lat. Zasłynęli głównie tym, że tworzą swoje rowery z ogólnodostępnych komponentów, które łatwo jest serwisować w imię szeroko pojętej ekologii. Ten sam cel przyświecał im przy tworzeniu modelu Nova, który wyposażony jest w napęd elektryczny oraz gniazdo ładowania typu USB-C. Dzięki temu możemy naładować ten rower ładowarką od smartfona, a w razie potrzeby może też posłużyć jako powerbank.

Ampler Nova z gniazdem USB-C

Rowery elektryczne mają różne baterie, silniki i rodzaje napędów. Każdy z nich ma jednak zazwyczaj dedykowaną ładowarkę, którą trzeba ze sobą zabrać jeśli wybieramy się w dłuższą podróż albo kilkudniowy wyjazd. Ampler chciał to uprościć, stosując uniwersalne gniazdo USB-C, które staje się obecnie standardem w Europie w kwestii ładowania urządzeń elektrycznych. Tak powstał projekt rowerów Nova oraz Nova Pro, które właśnie trafiły do przedsprzedaży. To miejskie rowery z błotnikami, opcjonalnym bagażnikiem i 9-10 biegami, wyposażone w silnik elektryczny o mocy 250 W, który wspomaga użytkownika do prędkości 25 km/h. Co jednak najważniejsze, będzie można naładować go praktycznie wszędzie.

Rowery Ampler Nova/Nova Pro wyposażone są w niewielką baterię o pojemności 336 Wh, która powinna wystarczyć na pokonanie od 50 do nawet 100 km z elektrycznym wspomaganiem. Jej największą zaletą jest możliwość ładowania za pośrednictwem kabla USB-C z mocą wynoszącą nawet 140 W. Dzięki temu pełny cykl ładowania to tylko 3 godziny. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby skorzystać ze słabszej ładowarki, którą używacie ze swoim smartfonem czy laptopem. Jakby tego było mało, port w rowerze USB-C ma też ładowanie zwrotne, więc w razie potrzeby może podładować wasz telefon z maksymalną mocą 15 W.

Niestety rowery Ampler Nova nie są tanie, za podstawowy model trzeba zapłacić 2990 euro, czyli w przeliczeniu ponad 12 tys. złotych. W tej cenie dostajecie całkiem zgrabny rower trekkingowy z aluminiową ramą o wadze nieco ponad 17 kg. Nie jest to z pewnością mała kwota, a trzeba jeszcze doliczyć koszty przesyłki do Polski, które wynoszą 79 euro. Obecnie rozpoczęła się przedsprzedaż, dostawy planowane są na lipiec, a zamówienie można złożyć na stronie producenta.