Jaka ładowarka do iPhone? Oto, na co warto zwrócić uwagę.

iPhone wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych smartfonów na świecie. Równie ważne, co samo urządzenie, jest odpowiednie narzędzie służące do jego zasilania. A ponieważ w pudełku próżno szukać ładowarki, warto sprawdzić, jaki model warto dokupić, jeśli nie posiadacie takiej, która została wam po starym smartfonie. Jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami ładowarek? Jakie funkcje są istotne przy wyborze tego niepozornego, lecz kluczowego akcesorium? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Rodzaj ładowarki: Sieciowa vs. indukcyjna

Wybór pomiędzy tradycyjną ładowarką sieciową (kostką z portem USB wpinaną do gniazdka elektrycznego) a ładowarką indukcyjną wiąże się z szeregiem decyzji. Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Ładowarka sieciowa, bazując na sprawdzonej koncepcji, zapewnia szybkie ładowanie. Z drugiej strony, ładowarka indukcyjna eliminuje konieczność korzystania z kabli, co z pewnością zyskuje na znaczeniu, gdy lubimy porządek lub często pracujemy przy biurku, gdzie telefon jest w zasięgu ręki na podstawce. Warto przyjrzeć się swoim preferencjom oraz sytuacjom, w których najczęściej uzupełniamy energię w smartfonie, aby podjąć świadomą decyzję.

Moc Ładowania: Dlaczego to ważne?

Moc ładowania stanowi kluczowy element efektywności ładowania. Przyjrzyjmy się temu, dlaczego trzeba zwrócić na to uwagę przed zakupem. Wysoka moc ładowania, często wyrażana w watach (W), zapewni szybsze ładowanie, co z pewnością jest korzystne w sytuacjach, gdzie liczy się dla nas każda minuta pozwalająca "dokarmić" akumulator. Z drugiej strony, niska moc może być łagodniejsza dla baterii, co z kolei korzystnie wpłynie na jej długotrwałą wydajność. Przy wyborze warto rozważyć swoje potrzeby, a także zastanowić się, czy często znajdujemy się w sytuacjach, gdzie potrzebujemy szybkiego ładowania. Dobrym rozwiązaniem będzie również sprawdzenie, jakie moce ładowania wspiera Twój model iPhone'a.

Rodzaj złącza: Lightning vs. USB-C

Abstracując od tego, że Apple w końcu zostało zmuszone do wprowadzenia portu USB-C do swoich iPhone'ów, pamiętajmy o tym, że każdy kabel ma dwa końce. Wybierając ładowarkę wpinaną do gniazdka, upewnij się, że podłączysz do niej posiadany przewód. Na rynku istnieje wiele różnych modeli urządzeń, przy czym większość oferuje gniazda USB-A lub USB-C. Jeśli kupujesz też kabel, po prostu kieruj się tym, jaki jego rodzaj przyda Ci się w połączeniu z innymi urządzeniami.

Oczywiście trzeba się też upewnić, jakie gniazdo posiada Twój iPhone. Tu mamy właściwie tylko 2 opcje – Lightning lub USB-C.

Liczba zasilanych urządzeń

Zazwyczaj posiadamy więcej urządzeń potrzebujących regularnego ładowania. Wybierając ładowarkę z kilkoma gniazdami, możemy upiec wiele pieczeni na jednym ogniu. Dzięki niej możemy zredukować ilość kabli i zajętych gniazdek elektrycznych, co z pewnością przełoży się na porządek i poręczność. Warto zastanowić się, ile urządzeń chcemy ładować i dokonać bardziej świadomego zakupu.

Funkcja szybkiego ładowania: Warto inwestować?

Funkcja szybkiego ładowania stała się jednym z kluczowych czynników, na które zwracamy uwagę podczas wyboru ładowarki. Zazwyczaj opiera się to na technologiach takich jak Quick Charge czy Power Delivery, umożliwia naładowanie baterii w krótkim czasie. Jest to z pewnością korzystne w sytuacjach, gdzie zależy nam na szybkim uzupełnieniu energii. Warto zwrócić uwagę, że drugi z wymienionych standardów to ten stosowany przez Apple. Kupując ładowarkę, która ma szybciej ładować iPhone'a, dobrze jest się upewnić, że wspiera Power Delivery o odpowiedniej mocy. Minimum, które pozwala ładować iPhone'a szybciej, jest 18 W. Jeśli ładowarka nie została stworzona specjalnie z myślą o urządzeniach Apple, upewnij się, że wykorzystuje technologię Qualcomm Quick Charge. Tylko ona jest w 100% kompatybilna z Apple Fast Charge.

Certyfikat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo naszego iPhone'a oraz innych urządzeń zależy w dużej mierze od wyboru ładowarki z odpowiednimi certyfikatami. Skróty i emblematy, które znajdziesz na urządzeniu, takie jak UL, CE czy RoHS świadczą o zgodności produktu z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Jeśli chcemy mieć pewność, że ładowarka jest kompatybilna z ekosystemem Apple, warto również szukać logotypu programu MFi, czyli "Made for iPhone". Taka etykieta oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane w celu podłączania do iPhone’a oraz że deweloper uzyskał odpowiedni certyfikat.

Jaką markę wybrać?

Szukając ładowarki, warto przeanalizować recenzje użytkowników, które często dostarczają cennych informacji na temat trwałości, wydajności i ewentualnych problemów. Sprawdzone marki, które są często dostępne w sklepach dystrybuujących sprzęt Apple to m.in. Belkin, Anker, Xtorm, Satechi lub Mophie. Zawsze można również sięgnąć po znacznie droższą ładowarkę z jabłkiem... ;)