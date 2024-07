Gazowana woda prosto z kranu. Świetny pomysł, tylko dlaczego tak drogo?!

Jak zrobić, żeby z kranu płynęła woda gazowana? Ile to kosztuje?

Gazowana woda lecąca prosto z kranu to luksus, który do niedawna wydawał się niedostępny dla większości z nas. Dzięki postępowi technologicznemu jest to dziś możliwe i wcale nie kosztuje milionów. Może nie jest to tak tanie jak saturatory w stylu SodaStream, ale wciąż nie są to powalające kwoty. Gorzej wypadają kwestie eksploatacyjne, ale o tym przeczytacie dalej...

W tym tekście skupimy się na systemie Grohe Blue – jakie są korzyści z jego posiadania, jak go zainstalować oraz ile to kosztuje. Sprawdziliśmy też, czy warto zainwestować w takie rozwiązanie, analizując wszystkie koszty.

Co to jest Grohe Blue?

Grohe Blue to system filtracji, chłodzenia lub gazowania wody, który pozwala na uzyskanie trzech rodzajów wody prosto z kranu:

niegazowana woda filtrowana,

lekko gazowana woda filtrowana,

mocno gazowana woda filtrowana.

Na rynku dostępne są mniejsze zestawy, które zapewniają tylko filtrację wody, ale my skupimy się dziś na wariancie, który pozwala ją również chłodzić i gazować. Taki setup to kilka urządzeń:

kran Grohe Blue (bateria),

chłodziarka,

filtr wody,

butla z dwutlenkiem węgla (CO2).

Najtańszy zestaw oferujący filtrację, chłodzenie i gazowanie wody to wydatek rzędu niespełna 7 tysięcy złotych. (wszystkie ceny, które pojawiają się w tekście pochodzą z MediaExpert).

Jak działa system Grohe Blue?

System Grohe Blue oferuje różne funkcje:

Filtracja wody – woda z sieci wodociągowej przepływa przez specjalny filtr, który usuwa zanieczyszczenia, chlor, metale ciężkie oraz inne niepożądane substancje, poprawiając smak i jakość wody. Chłodzenie wody – po filtracji, woda jest kierowana do chłodziarki, gdzie zostaje schłodzona do odpowiedniej temperatury. Gazowanie wody – schłodzona woda może zostać wzbogacona o dwutlenek węgla (CO2) z butli, co umożliwia uzyskanie wody gazowanej. Użytkownik może wybrać poziom gazowania wody – od lekko gazowanej do mocno gazowanej. Dostępność wody – po przejściu przez te procesy, woda jest dostępna prosto z kranu Grohe Blue. Specjalny kran pozwala na wybór rodzaju wody za pomocą przycisku.

Jak zainstalować system Grohe Blue?

Instalacja systemu Grohe Blue wymaga kilku kroków, które można wykonać samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego instalatora:

Wybór miejsca instalacji – najlepiej zainstalować system w kuchni, gdzie jest łatwy dostęp do wody i przestrzeń na chłodziarkę. Należy upewnić się, że jest wystarczająca ilość miejsca pod zlewem na zamontowanie wszystkich elementów. Przygotowanie instalacji wodnej – Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć dopływ wody w mieszkaniu. Następnie, zgodnie z instrukcją producenta, podłączyć rurki wodociągowe do jednostki filtracyjnej. Montaż kranu – Kran Grohe Blue należy zamontować w miejscu standardowego kranu kuchennego. Proces ten może wymagać demontażu starego kranu i przygotowania otworu montażowego. Podłączenie chłodziarki – chłodziarkę, w której znajdziemy też filtr i nabój z dwutlenkiem węgla, należy podłączyć do instalacji wodnej oraz zasilania elektrycznego. Konfiguracja systemu – Po zakończeniu instalacji należy uruchomić system i przeprowadzić kalibrację zgodnie z instrukcjami producenta. Warto również przetestować działanie systemu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Koszty eksploatacyjne Grohe Blue – butle CO2 i filtry

Niestety, o ile jednorazowy koszt instalacji Grohe Blue jest jeszcze do przełknięcia, jeśli bierzemy pod uwagę, że to jednorazowy wydatek na lata, gorzej wypada eksploatacja, czyli regularna wymiana filtrów i butli CO2. Oto nasze wyliczenia.

Koszt litra przefiltrowanej wody

Jednym z głównych kosztów eksploatacyjnych systemu Grohe Blue jest wymiana filtrów. Wkład filtrujący Grohe Blue S kosztuje ok. 369 zł i pozwala przefiltrować do 600 litrów wody. Oznacza to, że koszt przefiltrowania jednego litra wody wynosi około 61 groszy. Jeśli dane od producenta nie są zawyżone, nie wygląda to jeszcze najgorzej, choć rozwiązania bazujące na zwykłych dzbankach są tańsze. Niestety, jeśli chcemy dodać do wody bąbelki, kwota znacząco wzrasta. W porównaniu do sklepowych butelek staje się wręcz zupełnie nieatrakcyjna...

Koszt litra gazowanej i przefiltrowanej wody

Zestaw czterech butli CO2 kosztuje ok. 519 zł. Każda z nich wystarcza do nasycenia gazem 60 litrów wody. Łącznie daje to 240 litrów gazowanej wody. Oznacza to, że koszt nasycenia jednego litra płynu gazem wynosi około 2,16 zł. Kiedy zsumujemy koszty przefiltrowanej wody i gazowania, otrzymamy koszt na poziomie ok. 2,78 zł. I ta cena w żadnym razie nie może konkurować z wodą sklepową...

System Grohe Blue to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie świeżej, schłodzonej i gazowanej wody prosto z kranu. Dzięki temu można cieszyć się wygodą i ekologicznymi korzyściami. Znacznie gorzej wypadają jednak aspekty ekonomiczne i to przez nie nie zdecydowałbym się na korzystanie z tego rozwiązania we własnym domu.

A może macie sposoby na to, żeby płacić za Grohe Blue mniej? Dajcie znać w komentarzach!

zdjęcia: grohe.com