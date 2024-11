Osoby, które przywiązują dużą wagę do kont w mediach społecznościowych lubią, gdy profil wygląda schludnie, harmonijnie i estetycznie. Dotyczy to szczególnie Instagrama, gdzie pierwsze wrażenie jest często kluczowe. Jeśli zauważyłeś(-aś), że Twoja karuzela zdjęć wymaga poprawy, Instagram od listopada 2021 roku umożliwia edycję albumów. To oznacza, że możesz zmienić kolejność zdjęć w karuzeli. Niestety, opcja ta nie jest dostępna jako osobna funkcja, ale istnieje sposób, który pozwala skorzystać z tego rozwiązania.

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak zmienić kolejność zdjęć w karuzeli na Instagramie.

Przygotowanie do zmiany kolejności zdjęć w karuzeli

Pierwsze, co musisz wiedzieć, to że metoda ta działa tylko wtedy, gdy Twój post zawiera więcej niż dwa zdjęcia. Będziesz musiał(a) usunąć zdjęcia, które chcesz przestawić, a następnie przywrócić je w wybranej kolejności. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale spokojnie – żadne zdjęcie nie zostanie bezpowrotnie utracone – metoda została przetestowana... ;)

Jak zmienić kolejność zdjęć w karuzeli na Instagramie?

Krok 1: Wejdź na Instagrama

Otwórz aplikację Instagram na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się na swoje konto, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś).

Krok 2: Znajdź post, który chcesz edytować

Przejdź do swojego profilu i znajdź karuzelę zdjęć, której kolejność chcesz zmienić. Może to być dowolny post zawierający więcej niż dwa zdjęcia.

Krok 3: Dotknij ikony trzech kropek

Po wybraniu posta, dotknij ikony trzech kropek znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.

Krok 4: Wybierz opcję „Edytuj”

Z menu, które się pojawi, wybierz opcję „Edytuj”. Otworzy to ekran edycji posta, gdzie możesz dokonać pewnych zmian, takich jak usunięcie zdjęć.

Krok 5: Przejdź do zdjęcia, które chcesz usunąć

Przesuwaj zdjęcia w karuzeli, aż znajdziesz to, które chcesz usunąć z albumu. Upewnij się, że kolejność zdjęć, które zostawiasz, jest zgodna z Twoim planem – na przykład pierwsze zdjęcie powinno pozostać na miejscu, jeśli chcesz, by pozostało ono w czołówce.

Krok 6: Dotknij ikony kosza

Po wybraniu zdjęcia, które chcesz usunąć, dotknij ikony kosza w lewym dolnym rogu ekranu.

Krok 7: Wybierz „Usuń”

Po dotknięciu ikony kosza Instagram zapyta Cię, czy na pewno chcesz usunąć zdjęcie. Wybierz „Usuń”, aby tymczasowo usunąć zdjęcie z karuzeli.

Krok 8: Powtórz proces dla wszystkich zdjęć, które chcesz przeorganizować

W ten sposób usuń wszystkie zdjęcia, które chcesz ponownie dodać w innej kolejności, pozostawiając co najmniej dwa zdjęcia w karuzeli.

Krok 9: Zakończ edycję

Gdy już usuniesz zdjęcia, które chcesz przenieść, dotknij „Gotowe” w prawym górnym rogu ekranu, aby zakończyć edycję posta.

Dodawanie zdjęć do postu na Instagramie w nowej kolejności

Teraz, gdy usunąłeś/usunęłaś zdjęcia, które chcesz przestawić, czas dodać je z powrotem w odpowiedniej kolejności.

Krok 1: Przejdź do profilu

Wróć na swój profil na Instagramie.

Krok 2: Wejdź w ustawienia

Dotknij ikony trzech linii w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz „Ustawienia”.

Krok 3: Wybierz „Zarządzaj usuniętymi elementami”

W ustawieniach znajdź opcję „Twoja aktywność”.

Krok 4: Wybierz zdjęcie, które chcesz dodać jako pierwsze

Przejdź do sekcji „Ostatnio usunięte”, gdzie znajdziesz zdjęcia, które właśnie usunąłeś. Wybierz zdjęcie, które chcesz przywrócić jako pierwsze w kolejności.

Krok 5: Przywróć zdjęcie

Dotknij ikony trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję „Przywróć”. Powtórz czynność przywracania dla każdego zdjęcia, które chcesz dodać z powrotem do karuzeli.

Krok 6: Powtarzaj proces

Przywracaj zdjęcia w wybranej kolejności, aż cała karuzela będzie wyglądała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Pamiętaj, by przywracać zdjęcia jedno po drugim, zgodnie z układem jaki chcesz osiągnąć.

Zmiana kolejności zdjęć na Instagramie to dość kreatywny sposób na modyfikację swojego feedu bez konieczności kasowania i ponownego publikowania posta. ALE – najważniejsze, że działa. Proces ten jest prosty, choć wymaga nieco nieszablonowego podejścia. Pamiętaj, że ta metoda sprawdza się jedynie przy karuzelach z więcej niż dwoma zdjęciami.