TikTok stał się nie tylko miejscem rozrywki, ale także popularnym narzędziem do zarabiania pieniędzy. Z ponad miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie, TikTok oferuje twórcom treści szerokie możliwości monetyzacji swoich działań. Wprowadzenie funkcji takich jak TikTok Creator Marketplace, transmisje na żywo, wirtualne prezenty i marketing afiliacyjny sprawiło, że zarabianie na tej platformie nie jedno ma imię.

Pieniądze, które można "wyciągnąć" z TikToka to temat, który budzi wiele emocji. Dzięki różnorodnym metodom monetyzacji twórcy mogą przekształcić swoje pasje i kreatywność w realne dochody. Od postów sponsorowanych, przez polecanie produktów, aż po sprzedaż własnych usług – możliwości są ogromne. W tym artykule przedstawimy różne sposoby zarabiania na TikToku oraz estymowane kwoty, jakie można uzyskać, korzystając z tych metod.

Źródło: Depositphotos

Content is king (zawsze)

Podstawą sukcesu na TikToku jest tworzenie treści, które przyciągną uwagę i zaangażują widzów. Podstawowe zasady, którymi należy się kierować, nie różnią się od tego, co liczy się np. na Instagramie lub YouTube.

Bądź autentyczny(-na) – widzowie cenią prawdziwość i szczerość.

– widzowie cenią prawdziwość i szczerość. Znajdź swoją niszę – koncentruj się na tematach, które są dla Ciebie pasjonujące i w których masz wiedzę.

– koncentruj się na tematach, które są dla Ciebie pasjonujące i w których masz wiedzę. Bądź kreatywny(-na) – eksperymentuj z różnymi formatami i stylami, aby wyróżnić się na tle innych twórców.

– eksperymentuj z różnymi formatami i stylami, aby wyróżnić się na tle innych twórców. Publikuj regularnie – stała obecność na platformie pomaga budować lojalność widzów.

Program partnerski TikTok Creator Marketplace

Skoro mamy już content, możemy przejść do jego monetyzacji. Jeszcze do niedawna na TikToku można było dołączyć do programu partnerskiego TikTok Creator Fund. Został on jednak niedawno zastąpiony przez TikTok Creator Marketplace. To narzędzie umożliwiające twórcom zarabianie na swojej twórczości poprzez współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Marketplace pozwala markom i twórcom na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i negocjowanie warunków współpracy.

Jak działa TikTok Creator Marketplace?

TikTok Creator Marketplace to platforma, która łączy marki z twórcami treści, umożliwiając im tworzenie sponsorowanych treści i kampanii reklamowych. Twórcy mogą rejestrować się na platformie, aby stać się dostępni dla marek szukających influencerów do promowania swoich produktów i usług.

Przykładowe zarobki na TikTok Creator Marketplace:

Twórcy z liczbą obserwujących od 1000 do 10000 mogą zarabiać od 20 $ do 150 $ za post sponsorowany.

za post sponsorowany. Twórcy z liczbą obserwujących od 10000 do 50000 mogą zarabiać od 30 $ do 400 $ za post sponsorowany.

za post sponsorowany. Twórcy z liczbą obserwujących od 50000 do 500000 mogą zarabiać od $80 do 1650 $ za post sponsorowany.

za post sponsorowany. Twórcy z liczbą obserwujących od 500000 do 1000000 mogą zarabiać od 150 $ do 3500 $ za post sponsorowany.

za post sponsorowany. Twórcy z ponad 1000000 obserwujących mogą zarabiać od 1200 $ wzwyż za post sponsorowany.

TikTok Creator Marketplace stanowi nową, bardziej zorganizowaną i transparentną formę zarabiania na TikToku, która ułatwia twórcom nawiązywanie współpracy z markami oraz pozwala na bardziej profesjonalne podejście do monetyzacji treści.

Współpraca z markami na TikToku

Marki coraz częściej korzystają z TikToka jako kanału promocji swoich produktów i usług. Możesz nawiązać współpracę z markami w różny sposób, niekoniecznie korzystając ze wsparcia TikTok Creator Marketplace. Jak można promować produkty lub usługi? Istnieje kilka sposobów:

influencer marketing – marki płacą za promowanie ich produktów na Twoim profilu,

– marki płacą za promowanie ich produktów na Twoim profilu, sponsorowane treści – tworzenie filmów na zlecenie marki,

– tworzenie filmów na zlecenie marki, affiliate marketing – zarabianie na prowizjach od sprzedaży produktów, które polecasz w swoich filmach.

Źródło: Depositphotos

Prowadzenie transmisji na żywo

TikTok umożliwia też twórcom prowadzenie transmisji na żywo, co daje dodatkowe możliwości zarobku. Podczas transmisji widzowie mogą wysyłać prezenty wirtualne, które można wymienić na prawdziwe pieniądze. Wartość prezentów waha się od kilku centów do nawet kilkuset dolarów.

Treści Premium – TikTok Series

Nowa funkcja TikTok Series pozwala twórcom oferować ekskluzywne treści za opłatą. Twórcy mogą ustalać ceny od 0,99 $ do 189,99 $ za dostęp do swoich serii materiałów wideo, co może być świetnym źródłem dochodu dla tych, którzy oferują wartościowe, edukacyjne lub unikalne treści gwarantujące dochód pasywny przez dłuższy czas.

Promocja własnego biznesu na TikToku

Jeśli posiadasz swoją markę lub biznes, albo masz odpowiednie umiejętności, którymi chcesz się dzielić, możesz tworzyć własne produkty i usługi, które promujesz na TikToku. Platforma jest wówczas Twoim kanałem komunikacji z potencjalnymi odbiorcami.

Zarabianie na TikToku wymaga zaangażowania, kreatywności i strategicznego podejścia. Kluczem do sukcesu jest tworzenie wartościowych i angażujących treści, a także budowanie oddanej społeczności. Trzeba przy tym pamiętać, że każda strategia wymaga czasu i cierpliwości. Możliwości zarabiania na TikToku są różnorodne i zależą od kreatywności, zaangażowania oraz liczby obserwujących. Stawki mogą się znacznie różnić, ale nawet mali twórcy mają szansę monetyzacji treści. W każdym wariancie wymaga to jednak dużej determinacji, systematyczności i zaangażowania.

źródła: explodingtopics.com, litcommerce.com