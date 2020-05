Aktualizacja Androida OTA

To najprostszy i najszybszy sposób na aktualizację Androida. Aktualizacja OTA dostarczana jest wprost na nasz telefon przez producenta, najszybciej dostają ją właściciele nie brandowanych telefonów, niestety użytkownicy z oprogramowaniem operatorów muszą czekać dodatkowo na wersję udostępnioną przez ich operatora.

Aby samemu sprawdzić dostępność aktualizacji wystarczy wejść w menu telefonu w: Ustawienia –> informacje o systemie –> Sprawdzanie dostępnych Aktualizacji.

Sama aktualizacja sprowadza się do zaakceptowania dostępnej wersji, pobrania na telefon i uruchomienia aktualizacji. Po restarcie nowa wersja jest instalowana i telefon uruchamia się już z nowszą wersją Androida. Ten sposób aktualizacji nie usuwa danych użytkownika.

Aktualizacja systemu Android poprzez oprogramowanie producenta

Niektórzy producenci smartfonów udostępniają własne oprogramowanie na komputery, z poziomu którego możecie ręcznie zaktualizować swój telefon z Androidem.

Smartfony marki Samsung na przykład, można zaktualizować przez komputer przy pomocy programu Kies. Tu wystarczy podłączyć smartfon kablem USB z komputerem, uruchomić program i sprawdzić dostępność aktualizacji.

Podobnie mogą zaktualizować swoją wersję posiadacze telefonów Lenovo, przy pomocy programu Lenovo MOTO Smart Assistant czy użytkownicy LG poprzez LG MOBILE SUPPORT TOOL lub LG Bridge. Aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta czasem usuwa dane czy wybrane programy, więc warto czytać pojawiające się na ekranie instrukcje.

Strony producentów to też najlepsze miejsce na sprawdzenie dostępnych aktualizacji dla posiadanego modelu telefonu. Adresy stron dla wybranych producentów:

HTC

Lenovo (najobszerniej opisana strona)

Sony

Huawei

Flashowanie obrazu najnowszej wersji systemu

W przypadku telefonów LG, można dokonać aktualizacji Androida instalując oficjalny stockowy rom producenta przy użyciu aplikacji LG flash tool 2014 i plików KDZ. Podobnie mogą zrobić użytkownicy Samsunga, korzystając z oficjalnej aplikacji serwisowej Odin, niezbędne pliki do wybranych telefonów znajdziecie na SamMobile. Ten sposób aktualizacji usuwa dane i pozbawia gwarancji telefonu, więc warto pamiętać, że robicie to na własną odpowiedzialność.

Posiadacze Nexusów również mogą samodzielnie wgrać obraz systemu producenta, korzystając z oprogramowania ADB i obrazów ze strony Google. Ten sposób również usuwa dane.

Rootowanie, czyli samodzielna aktualizacja Androida

Jeśli jesteście zdesperowani i nie chcecie czekać na producentów czy operatorów lub wiadomo już, że dla Waszego modelu nie przewidziano już żadnych aktualizacji, zdani pozostaniecie na zrootowanie swojego urządzenia z Androidem. Ten sposób aktualizacji usuwa wszelkie dane z Waszego smartfona, więc bez backupu się nie obejdzie, no i decydując się na ten krok, robicie to na własną odpowiedzialność, w większości przypadków stracicie też gwarancję producenta, jeśli jeszcze obowiązuje dla Waszego telefonu.

Najlepszym miejscem, gdzie znajdziecie romy do Waszego smartfona jest oczywiście forum XDA Developers. Znajdziecie tu szczegółowe instrukcje rootowania, niezbędne pliki i wsparcie społeczności dla prawie każdego smartfona, z tych które pojawiły się na rynku nawet kilka dobrych lat temu. Ostatnio instalowałem nawet rom z najnowszą wersją Androida w telefonie HTC One M7, który ma już 4 lata.

Każdy model ma swoje dedykowane subforum, na początek musicie odwiedzić te związane z pomocą, czyli Q&A, Help & Troubleshooting. Znajdziecie tu szczegółowe poradniki jak zrootować swoje urządzenie, często są wideoporadniki, więc nawet jeśli nigdy nie rootowaliście telefonu, szybko przebrniecie przez ten proces. Po wszystkim pozostaje już pobrać wybrane romy, które znajdziecie w kategorii Android Development.

Ja swoją przygodę z rotowaniem zacząłem kilka lat temu, kiedy to zapragnąłem najnowszej wersji Androida na opuszczonym już przez producenta HTC Hero. Wtedy proces ten był długi i skomplikowany, dzisiaj jak przeglądam forum widzę, że mocno zostało to uproszczone, powstały specjalne dedykowane programy, które znacznie uprościły tę całą zabawę. Niestety, ten sposób może być często dla wielu z Was jedyną drogą do cieszenia się z najnowszej wersji Androida.

No chyba, że zdecydowaliście się na zakup smartfona z Android One, czyli z czystym system od Google, dla którego stosunkowo długo, bo przez 2 lata są dostarczane aktualizacje do najnowszych wersji systemu i praktycznie co miesiąc aktualizacje bezpieczeństwa. Aktualnie w sprzedaży jest blisko 100 modeli smartfonów z Android One takich marek jak Nokia, Xiaomi, Motorola, LG czy HTC.

Pełna lista telefonów z Android One:

Smartfony za Android One Nokia 5.3 Nokia 3.1 Nokia 8.3 Nokia 5.1 Motorola One Action BQ Aquaris X2 Nokia 7.2 BQ Aquaris X2 Pro Xiaomi Mi A3 Nokia 8 Sirocco Nokia 3.2 Nokia 7 plus Nokia 4.2 Nokia 6 Nokia 8.1 GM8 LG G7 One Mi A1 Nokia 7.1 Android One Moto X 4 Motorola One X1 Motorola One Power GM6 GM9 Pro S2 Xiaomi Mi A2 S1 Xiaomi Mi A2 Lite GM5 Infinix Note 5 GM5 Plus

Początkowo były to tylko budżetowe smartfony ze słabą specyfikacją, przeznaczone głównie na rynek indyjski. Jednak z czasem, w miarę rozwoju projektu, zaczęły pojawiać się modele z Android One z nieco wyższej półki cenowej, bardziej wydajne i z pojemniejszą baterią.

Oprócz częstych aktualizacji nie znajdziecie w tych smartfonach aplikacji producentów czy różnego rodzaju nakładek, które potrafią spowolnić niejeden telefon. To Android w czystej postaci, jedynie z preinstalowanymi aplikacjami od Google, w tym oczywiście Google Play, z którego można pobrać tylko te gry czy aplikacje, których sami potrzebujecie.