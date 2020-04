Android One, czyli aktualizacje

Największa bolączka Androida to aktualizacje oprogramowania. W zasadzie najlepszą gwarancją ich szybkiego uzyskania było posiadanie urządzeń z rodziny Nexus, a teraz Pixel. Od kilku lat nieco się to jednak poprawiło, a swój udział w tym małym sukcesie ma też projekt Android One. Początkowo wystartował jako propozycja na rynek indyjski, ale szybko trafił też do Bangladeszu, Pakistanu czy Nepalu. Smartfony produkowało kilka firm, ale wszystkie bazowały na prostym układzie MediaTeka, który pozwolił stworzyć smartfona za mniej niż 100 USD. Google chciał dotrzeć do kolejnego miliarda użytkowników na rynkach rozwijających się, a chciał to zrobić przez gwarancję aktualizacji systemu przez 2 lata, aktualizacji bezpieczeństwa przez 3 lata oraz płynnie działanie całego urządzenia. To jednak nie do końca się udało.

Owszem z czasem modeli smartfonów przybywało, ich konfiguracja też się zmieniała, a Google nadal zapewniało swoje wsparcie, ale smartfony z Android One niekoniecznie zdobywały popularność. Były tanie, ale niezbyt ładne i nikt nie dbał o ich marketing. Mam wrażenie, że budziły większe zainteresowanie na takich rynkach jak Polska. Osoby zainteresowane projektem Android One w naszym kraju musiały czekać praktycznie aż do połowy 2017, kiedy to Xiaomi pokazało model Mi A1. Ten smartfon trafił do szerokiej dystrybucji na ponad 35 rynkach świata, w tym również do Polski. Nie cieszył się może wielką popularnością, ale dzięki przystępnej cenie i gwarancji aktualizacji, był bardzo dobrą propozycją dla wielu użytkowników. Tym bardziej, że oferował praktycznie czystego Androida, bez zbędnych aplikacji i bez nakładki MIUI, która nie wszystkim się podoba.

Wkrótce potem do programu Android One dołączyli tacy producenci jak HMD Global (właściciel marki Nokia), Motorola czy HTC. Smartfony były coraz wydajniejsze, coraz droższe i coraz dalej od głównego zamysłu tego projektu. Dlatego Google zareagował i rozpoczął projekt Android Go, który miał kontynuować założenia Android One, czyli dostarczenia prostego, taniego i szybkiego smartfona. Natomiast Android One poszedł swoją drogą i dzisiaj oferowany jest na ponad 100 modelach smartfonów od różnych producentów.

Android One, czyli brak śmieciowych aplikacji

Jedną z największych zalet Android One jest brak zbędnych aplikacji. Google oczywiście pakuje tutaj cały swój niezbędnik, na czele z Gmailem, asystentem czy usługą Google Photos, ale poza tym nie znajdziecie tu żadnych aplikacji preinstalowanych przez producenta telefonu. Nie ma nawet Facebooka czy Instagrama, choć oczywiście można je samodzielnie pobrać ze sklepu Google Play. Jak już wspominałem wcześniej, Android One to czysty system operacyjny, bez żadnej nakładki, która spowalniałaby jego działanie. Przy wybranej specyfikacji, będzie to zawsze bardzo szybkie urządzenie, w czym wydatnie pomaga też samo oprogramowanie.