Jak wyłączyć powiadomienia w Chrome? Odpowiadamy!

Wiem, u nas też wyskakują takie zapytania, odkąd pojawiła się taka opcja w Google Chrome wiele serwisów skorzystało z niej, by wysyłać swoim czytelnikom, co jakiś czas ważne komunikaty. Aby je włączyć witryny wysyłają zapytanie do użytkowników w postaci wyskakującego okienka, gdzie możemy zezwolić na wysyłkę, bądź ją zablokować. Użytkownicy, którzy zawsze blokują, mogą więc być nimi zirytowani, wchodząc na nowe serwisy i musząc każdorazowo je blokować.