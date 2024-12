Jak wysłać życzenia na Facebooku? Poradnik dla osób "nietechnologicznych".

Chcesz złożyć życzenia na Facebooku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Wall, Messenger, posty – co to właściwie jest? Sprawdź prosty poradnik krok po kroku, bez zbędnego technologicznego żargonu.

Facebook to dla wielu osób narzędzie, bez którego trudno wyobrazić sobie komunikację ze znajomymi czy rodziną. Jednak jeśli nie korzystasz z niego na co dzień albo dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym serwisem, nawet tak prosta rzecz jak wysłanie życzeń urodzinowych może wydawać się skomplikowana. Czy pisać na „ścianie” ("wallu")? A może przez Messengera? Zaraz wszystko stanie się jasne -- na spokojnie i bez żadnego technicznego bełkotu!

Reklama

Wall, oś czasu, tablica – co to w ogóle jest?

Zacznijmy od podstaw. Na Facebooku każda osoba ma coś takiego jak „ściana”, „tablica” lub „oś czasu”. To główna część profilu, na której pojawiają się posty od znajomych lub treści, które sami tam umieszczamy. Kiedy wejdziesz na profil znajomego, na jego osi czasu zobaczysz wszystko, co zostało tam opublikowane, od zdjęć po wiadomości od innych osób.

Jeśli chcesz złożyć komuś życzenia publicznie, to właśnie na tej „ścianie” możesz to zrobić. Będą one wtedy widoczne dla wszystkich znajomych tej osoby – czyli opcja idealna, jeśli chcesz, by inni także zobaczyli, że pamiętałeś(-aś) o danej osobie.

Jak złożyć życzenia na ścianie (osi czasu)?

Zaloguj się na Facebooka (jeśli nie masz konta, musisz je najpierw założyć).

(jeśli nie masz konta, musisz je najpierw założyć). Wejdź na profil osoby, której chcesz złożyć życzenia. Najłatwiej zrobić to, wpisując jej imię i nazwisko w pasek wyszukiwania u góry ekranu.

osoby, której chcesz złożyć życzenia. Najłatwiej zrobić to, wpisując jej imię i nazwisko w pasek wyszukiwania u góry ekranu. Kiedy znajdziesz się na jej profilu, zobaczysz pole z napisem „ Napisz coś na osi czasu ” lub „Napisz post”.

” lub „Napisz post”. Kliknij to pole, wpisz swoje życzenia.

Możesz dodać zdjęcie, emotki lub naklejkę, jeśli chcesz, żeby życzenia były bardziej urozmaicone.

Kiedy skończysz, kliknij „Opublikuj” lub ikonę przedstawiającą papierowy samolocik – i gotowe!

To wszystko! Teraz Twoje życzenia będą widoczne na profilu jubilata. Wiadomość zobaczą też inni użytkownicy Facebooka (np. znajomi tej osoby).

Życzenia na Messengerze

No dobrze, ale co, jeśli nie chcesz pisać na „ścianie” albo chcesz złożyć życzenia w bardziej prywatny sposób? Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest Messenger – czyli taki facebookowy komunikator, coś w rodzaju aplikacji do wysyłania wiadomości (jak SMS-y, tylko przez internet).

Messenger działa niezależnie od głównej aplikacji Facebooka, ale jest z nią połączony. Wiadomości, które tam wysyłasz, widzi tylko ta osoba, do której je kierujesz.

Jak złożyć życzenia przez Messengera? To bardzo proste:

Otwórz aplikację Messenger lub kliknij ikonę dymku w prawym górnym rogu Facebooka (na komputerze). Kliknij „Nowa wiadomość” lub znajdź osobę, której chcesz złożyć życzenia. Wpisz swoje życzenia. Możesz dodać emotki, gif lub nawet krótkie nagranie głosowe. Kliknij „Wyślij” – i gotowe!

Teraz tylko Ty i odbiorca widzicie tę wiadomość. Idealna opcja, jeśli nie chcesz rozgłosu.

Reklama

Czym się różni wiadomość na ścianie od tej na Messengerze?

Jeśli nie jesteś pewny/pewna, którą opcję wybrać, to odpowiedź jest dość prosta:

Post na osi czasu – jest publiczny, wszyscy znajomi mogą go zobaczyć. Nadaje się na życzenia, które nie muszą być tajemnicą.

Reklama

Wiadomość na Messengerze – jest prywatna, idealna, jeśli chcesz zachować dyskrecję.

Możesz też zrobić jedno i drugie! Raczej nikt się nie obrazi, jeśli złożysz życzenia publicznie, a potem wyślesz coś dodatkowego prywatnie.

Nie zapomnij o przypomnieniach!

Facebook ułatwia też życie także zapominalskim. Jeśli masz znajomych na Facebooku, serwis sam przypomni Ci o ich urodzinach. Gdy zalogujesz się do aplikacji, na głównej stronie zobaczysz komunikat: „Dziś są urodziny [imię znajomego]”. Kliknij w ten komunikat i od razu przejdziesz do miejsca, gdzie możesz napisać życzenia.

Życzenia na Facebooku to nic trudnego

Świat mediów społecznościowych czasem może wydawać się skomplikowany, ale składanie życzeń na Facebooku jest naprawdę proste. Czy wybierzesz publiczny post na ścianie, czy prywatną wiadomość na Messengerze – zależy tylko od Ciebie.