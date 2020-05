Jak w prosty sposób okiełznać bałagan w bibliotece muzycznej?

Postępujący rozwój serwisów oferujących dostęp do treści na żądanie oraz dostęp do nowych treści skutecznie odciągają kolejne osoby od korzystania z lokalnej biblioteki muzyki na rzecz jej wypożyczania. Pomimo tego wiele osób wybiera bardziej tradycyjne podejście, co może prowadzić do powstania niemałego bałaganu zarówno na dysku, jak i w tagach. Jego okiełznanie nie musi być wyzwaniem.