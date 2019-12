Wojna Głośności, mastering, kompresja stratna, czyli każdy słyszał, nie każdy wie

Jak widać różnica jest zauważalna jedynie w przypadku pokrywanych pasm, a to, czy różnicę słychać, czy też nie pozostawiam Waszej ocenie (aby wykorzystać dźwięk w formacie bezstratnym konieczny był zapis do MKV, więc by podejrzeć plik musicie go sobie pobrać) – https://1drv.ms/u/s!AtdcmrD3hWbEhLd2_Zi9nMHVE8WLyQ?e=LTzbLx

Porównując dwa pliki może dość do efektu placebo, ponieważ świadomość, który plik jest lepszy sprawi, iż będzie wydawać nam się on lepszy, chociaż wcale nie musi tak być. Dlatego możecie sobie sami, bez żadnego porównania ocenić, czy taka jakość dźwięku wam się podoba, czy jednak nie – https://1drv.ms/u/s!AtdcmrD3hWbEhLd30XmNCxqVXlFU8Q?e=4R9iss (obecnie nie ma dostępnej wersji bezstratnej, więc nie ma porównania, ale można ocenić jakość brzmienia)

Oczywiście nie oznacza to, że Apple Music oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku i nie warto sięgnąć po jakość bezstratną, bo warto, zwłaszcza teraz, gdy wielu użytkowników oczekuje od słuchawek wsparcia dla kodeków aptX HD, a nawet LDAC. Jest to istotne również z kilku innych powodów. Gdy odtwarzamy piosnkę na smartfonie, musi ona przejść dość długą drogę nim trafi do naszych słuchawek bezprzewodowych. Android, iOS, Windows i inne systemy korzystają z różnych dźwięków, np. dźwięk powiadomień, SMS, YouTube odtwarzanego w tle, i im podobnych. Aby możliwe było ich usłyszenie podczas słuchania muzyki system musi najpierw przetworzyć sobie te pliki na format bezstratny by móc łatwo zmieszać go z innym dźwiękiem, np. przychodzącego SMS-a. Następnie system przetwarza taki plik na sygnał BT (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, itp.), więc muzyka skompresowana (ze Spotify, Apple Music, Tidal Premium, YouTube Music, itp.) przechodzi kompresję po raz kolejny, więc w efekcie do słuchawek trafia piosenka poddana kompresji kilkukrotnie. W przypadku muzyki bezstratnej kompresja zachodzi dopiero podczas przygotowywania pliku na sygnał BT i pozwala wykorzystać potencjał technologii aptX HD oraz LDAC, po który MP3, AAC czy Vorbis nawet nie sięgają.

Podsumowując

W muzyce obecnych jest wiele trendów, które jedni nienawidzą i starają się zwalczyć, a inni popierają lub nie są ich świadomi. Warto jednak mieć świadomość tego, że zachodzi w niej wiele procesów, które mają bezpośredni wpływ na to czy piosenka nam się spodoba, czy też nie. Głośniejsza muzyka może podobać się bardziej, ale ma również swoje swoje konsekwencje. MP3 może brzmieć równie dobrze jak płyta CD i kusić znacznie mniejszym rozmiarem pliku, lecz i ponownie ma to swoje konsekwencje i nie zawsze się sprawdzi. Dlatego właśnie warto mieć świadomość tego, po jakie źródło sięgnąć szukając muzyki i na co zwrócić uwagę porównując tę samą piosenkę dostępną w różnych serwisach, a także jaki nośnik/ serwis streamingowy wybrać, by wykorzystać potencjał naszych słuchawek Bluetooth (jeśli chcecie dowiedzieć się o tym więcej zachęcam do sprawdzenia artykułu poświęconego słuchawkom.